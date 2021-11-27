Türkiye'nin hamlesi rahatsız etti... Hazımsız Yunan siyasetçiden küstah sözler

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik alanlarda kurduğu iş birlikleri, her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in görüşmesinin etkileri devam ediyor.

Başkan Erdoğan ile Sanchez'in baş başa görüşmesinin ardından iki ülke arasında 6 anlaşmanın imzalanması, Yunanistan'ı rahatsız etti.

Yunan hükümeti tetikte

Türkiye'nin AB ile tam üyelik sürecinin gerekliliğine dikkat çekmesinin ardından ekonomik iş birliğini güçlendiren İspanya'nın Türkiye ile olan yakınlığı, Yunan hükümeti tarafından endişeyle takip edildi.

Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ardından soluğu İspanyol basınının yanında alan Yunanistan Dışişleri Başkan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye aleyhine hadsiz ifadeler kullandı.

"Türkiye'nin İspanya ile iş birliğinden memnun değiliz"

İspanyol gazete El Pais'e konuşan Varvitsiotis, hükümetinin "Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranıyor" iddialarını bir kez daha dile getirdi.

"Ankara ile Madrid arasında yapılan ve giderek güçlenen savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarından mutlu değiliz" ifadelerini kullanan Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın bu sözleri, Yunan hükümetinin güçlü Türkiye endişesinin yeni bir kanıtı oldu.

Röportajında, Türkiye'nin Akdeniz'de kurduğu askeri kuvvetin büyüklüğüne de dikkat çeken Varvitsiotis, Yunanistan'ın Türkiye'nin rolünü üstlenmek istediğini açık açık itiraf etti. Bu doğrultuda İspanya'nın kendilerine desteğini beklediğini belirten Varvitsiotis'in bu sözleri, Yunanistan'ın duyduğu rahatsızlığı bir kez daha kanıtladı.