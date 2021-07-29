  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kendisini vicdanlı "alevi" diye tanıtan, alevi istismarcısı Sevilay, onların statüsü insan, İnsan!

Afganistan’a ek asker mi gönderilecek? Türkiye’den son dakika açıklama

Acun’un yasa dışı bahis uyanıklığında yeni perde!

Kıbrıs’taki cuma namazı görüntüleri onu ele verdi! İsmail Saymaz yine baltayı taşa vurdu

Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması

Aşılanmamış grupta çok büyük akciğer enfeksiyonu! Bilim Kurulu Üyesi tarafından doğrulandı

Çok kişi aynı hatayı yapıyor! Maden suyunu bu şekilde içenler dikkat

Sosyal medya ayağa kalktı! 'Aşı olmayana ekmek yok' provokasyonu

Teröristbaşı Karayılan talimat vermiş! Gergerlioğlu gibilerini kurtarırsanız işte böyle yaparlar

Ruslar ifşa oldu! Türk SİHA'larına karşı geliştirdiler
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Didim’deki yangın kontrol altına alındı
Kilis'te orman yangını söndürülemiyor
Bakan Yanık'tan oğluna kavuşan anneye sürpriz
Teknoloji Türkiye'nin hamlesi panikletti... Böyle duyurdular
Teknoloji

Türkiye'nin hamlesi panikletti... Böyle duyurdular

KKTC'de Türk SİHA'larının konuşlandırılacağı hava üssü İsrail'de büyük paniğe yol açtı. İsrailli düşünce kuruluşu INSS, Türkiye'nin adadaki etkinliğini arttırmasının İsrail'i olumsuz etkileyeceğini ve manevra alanını ciddi manada kısıtlayacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:34:00 -
Türkiye'nin hamlesi panikletti... Böyle duyurdular

Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz. O zaman da durmadı. Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir" diyerek Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin net mesajlar vermişti.

"Erdoğan gerçekleri dile getiriyor"

Erdoğan'ın bu sözleri, Maraş'ın açılması ve iki devletli çözüm girişimleri, başta Yunanistan ile Rumların hamisi ABD, AB, İsrail ve Fransa'da olmak üzere rahatsızlığa yol açıyor. Tüm bu gelişmeleri gündemine alan İsrailli düşünce kuruluşu INSS, "Erdoğan sahadaki gerçekleri dile getiriyor: Kıbrıs sorununu çözmek için bir paradigmayı değiştirme girişimi" başlıklı bir analiz yayımladı.

Türkiye'nin adadaki etkinliğinin artmasının İsrail'i olumsuz etkileyeceğini ve manevra alanını kısıtlayacağı öngörüsünde bulunan INSS yazarları Galia Lindenstrauss ve Rami Daniel, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Erdoğan şimdiden sahaya indi"

Türk Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununa "iki devletli bir çözümü" teşvik etmek için daha çok çalışıyor. Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretiyle durumu değiştirmek için şimdiden sahada çalışıyor. Şimdiye kadar uluslararası toplumun çabaları çözüme kavuşturamamıştır.

Manevra alanımızı azaltacak

Güney Kıbrıs son on yılda İsrail'in yakın bir ortağı haline geldi, bu nedenle İsrail adada olup bitenlerle yakından ilgileniyor. Bunun ötesinde, kuzeyde bir hava üssünün ve bir Türk deniz üssünün açılmasıyla adadaki Türk kontrolü güçlendirilecek ve bu gelişmeler İsrail'in manevra alanı üzerinde de etkileri olacak.

"Türkiye'nin niyeti dikkate alınmalı"

Türkiye'nin kuzeydoğu Kıbrıs'ta insansız hava araçları için inşa ettiği askeri üs ve kuzeyde bir Türk deniz üssü kurma niyeti konusu dikkate alınmalı. Kıbrıs meselesi, daha geniş bölgesel ilgiyi ve takibi hak ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay