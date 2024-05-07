Türkiye'nin hamlesi diğer ülkelere sıçrayabilir! İsrail'i ekonomik korku sardı

Türkiye'nin İsrail'le tüm ihracat ve ithalatı askıya almasının uluslararası ticaret kurallarının fazlasıyla ötesine geçtiğini ve çok tehlikeli bir psikolojik sınırı aşabileceğini aktaran Haaretz, İsrail ordusunun Refah'a saldırmasıyla boykotun diğer ülkelere sıçrayabileceği yorumunu yaptı.

Türkiye'nin İsrail ile ticaretini tamamen durdurmasının yankıları devam ediyor. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı. Haaretz gazetesi, Türkiye'nin geçen hafta ilan ettiği ticaret yasağının etkilerini inceleyen bir özel haberi okuyucularıyla paylaştı.

'Türkiye'nin ticaret boykotu: İsrail ekonomisine nasıl büyük bir darbe vuracak?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Haaretz gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla ortaya çıkan büyük endişeye dikkat çekti.

DİĞER ÜLKELERE SIÇRAMA TEHLİKESİ VAR

Gazeteye göre, İsrail Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine saldırırsa Türkiye'nin hamlesinin diğer ülkelere sıçrama tehlikesi var. Meirav Arlosoroff imzalı haberde Netanyahu yönetiminde karar vericilerin Türkiye'nin ambargosuna tek düze bir tepki vermekten uzak olduğu ifade edildi. Ayrıca Ankara'nın attığı adım için eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirildi.

İSRAİL ENFLASYONU VE FAİZ ORANLARI ETKİLENECEK

Netanyahu yönetiminde hem küçümseyici hem de ciddi olmak üzere her türlü endişe var. Özellikle de benzer bir hamlenin diğer ülkelerden gelme olasılığı ülkeyi yönetenleri endişelendiriyor. Haberde Türkiye'nin ticareti rafa kaldırması kararının uzun vadede bulunacak alternatiflerin daha pahalı olacağını vurgulandı. Gazete ayrıca İsrail'deki enflasyonun ve faiz oranlarının etkileneceğini yazdı. Haaretz'e göre, Tel Aviv'deki bazı politika yapıcıların önemli bir endişe içinde olduklarını belirtildi. Ankara'nın geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği ticaret adımı 1973'teki Yom Kippur savaşından sonra uygulanan ambargodan bu yana duyulmamış bir olay olarak nitelendirildi.

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EŞİNE RASTLANMAYAN BİR OLAY

Ülkenin önde gelen gazeteleri arasında yer alan Haaretz'e göre, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale girişmesinden sonra bile Moskova ve Kiev arasındaki ticaretin sürdüğünü, Türkiye'nin ticareti tamamen durdurmasının yalnızca İsrail için değil tüm dünya için eşine rastlanmayan bir olay olduğu ifade edildi.

İSRAİL'LE ALAY ETMESİNE HİZMET EDEBİLİR

Tel Aviv yönetiminin Ankara'nın ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası mahkemelere başvurabileceğini ancak böylesine bir adımın Erdoğan'ın esas olarak İsrail'le alay etmesine hizmet edebileceğini yazdı.