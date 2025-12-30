Karlı havada buz gibi suya daldı: Görenlerin içini üşüttü
Diyarbakır’da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı felç ederken, bir vatandaşın Dicle Nehri’ndeki görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Kar altında buz gibi nehre giren ve dakikalarca yüzen çılgın Diyarbakırlı, adeta soğuğa meydan okudu.
Diyarbakır’da kış mevsimi etkisini sert bir şekilde gösterirken, Dicle Nehri kıyısında çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Kent merkezinde kar kalınlığının arttığı ve termometrelerin eksili dereceleri gösterdiği sırada bir vatandaş, üzerini çıkararak nehrin buz gibi sularına kendini bıraktı.
Diyarbakır'da bir vatandaş, dün yoğun kar yağışı sırasında Dicle Nehri'nin soğuk suyuna daldı. Vatandaş, uzun süre kulaç atarak nehirde açıldı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.