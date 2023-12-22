  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kez petrol ve gaz değil! Herkes nefesini tuttu, sondaj vuruldu...Yerin altında tonlarca metreküp olduğu düşünülüyor

Derbinin hakemi belli oldu

Cumhur İttifakı’nda gündem Yeniden Refah Partisi! Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi? İşte kulislerde konuşulanlar…

Zulmün gölgesinde 11.Cuma! Malesef Mescid-i Aksa’ya sahip çıkacak Müslüman kalmamış

Teröristlerden Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırı

İşler tamamen tersine döndü! ABD hava savunma sistemi satın alacak

Siyaset ağaları üyelerimizi maraba zannetti! Ortalık yangın yeri!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerilemiş! Büyükşehirlerde fiyat gerçekten düşüyor mu?

Naci Görür belediye başkanlığı teklifine ilişkin konuştu! Aday olacak mı?

Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak
Dünya Türkiye'nin Hamas ve El Fetih'i birleştirme hamlesi ABD basınında
Dünya

Türkiye'nin Hamas ve El Fetih'i birleştirme hamlesi ABD basınında

Yeniakit Publisher
2023-12-22 17:33:00 -
Türkiye'nin Hamas ve El Fetih'i birleştirme hamlesi ABD basınında

Filistin'de faaliyet gösteren Hamas ile Fetih arasında devam eden süreçte Türkiye'nin aktif rol üstlendiğini belirten ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye olarak yapabileceğimiz çok şeyler var" sözlerini hatırlattı.

Filistin'de faaliyet gösteren Hamas ile Fetih arasında devam eden süreçte Türkiye'nin aktif rol üstlendiğini belirten ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye olarak yapabileceğimiz çok şeyler var" sözlerini hatırlattı.

Türkiye, terör devleti İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin topraklarında huzurun hakim olması için diplomatik girişimlerine hız verdi.


Macaristan dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşanan buluşmaya işaret ederek, "El Fetih ile Hamas'ı, yani İsmail Heniyye ile Mahmud Abbas'ı makamımda bir araya getirdim." hatırlatmasında bulundu.
Taraflar arasındaki müzakere sürecini aktaran ABD merkezli Al-Monitor, Erdoğan'n, Hamas-Fetih uzlaşmasına yardımcı olmak için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.


Türkiye'nin, söz konusu tarafların üst düzey mensuplarını bir konferansta buluşturma girişiminde bulunduğuna dikkat çekildi.


Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki Filistinli grup arasında devam eden görüşmelerin parçası olduğunun sinyalini verdi." denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'ın sözleri hatırlatıldı

Devam eden sürece işaret eden Erdoğan'ın şu açıklamalarına işaret edildi:

El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar, bu görüşmeleri daha ileri taşımaları da mümkün.

Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum.

"Et ve kemik gibiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, El Fetih ile Hamas'ın birbiriyle barışık yaşamasının şart olduğunun altını çizdi.

Haberin devamında, "Erdoğan, rakip grupları 'et ve kemik' gibi olarak tanımladı. 'Şu anda, bu birliği korumak için çaba göstermemiz gerekiyor' dedi." notu paylaşıldı.

"Tarih, buna sessiz kalanları yargılayacaktır"

"İsrail sadece Filistinlileri, Gazze'yi değil insanlığı vurmaktadır." diyen Erdoğan, "Tarih, buna sessiz kalanları yargılayacak ve mahkum edecektir." şeklinde konuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu. Yaralananların sayısı ise 53 bin 320'ye yükseldi.

Saadet Partisi'nden 'Hamas terör örgütü' diyen Özgür Özel'e ziyaret ve özel teşekkür
Saadet Partisi'nden 'Hamas terör örgütü' diyen Özgür Özel'e ziyaret ve özel teşekkür

Siyaset

Saadet Partisi'nden 'Hamas terör örgütü' diyen Özgür Özel'e ziyaret ve özel teşekkür

Hamas'tan ABD'ye tepki: Biden yönetimi savaşın ortağı
Hamas'tan ABD'ye tepki: Biden yönetimi savaşın ortağı

Dünya

Hamas'tan ABD'ye tepki: Biden yönetimi savaşın ortağı

Bu iddia ortalığı karıştıracak! İsrail basınının gündemi: Mossad ile Hamas'ın para ilişkisi
Bu iddia ortalığı karıştıracak! İsrail basınının gündemi: Mossad ile Hamas'ın para ilişkisi

Gündem

Bu iddia ortalığı karıştıracak! İsrail basınının gündemi: Mossad ile Hamas'ın para ilişkisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23