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Türkiye’nin gururu oldular

2018 yılı yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye şampiyonu olan Uçak Kardeşler firma sahiplerinden Ali Uçak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende aldı.

18 Haziran 2019 Salı 11:20
Türkiye’nin gururu oldular

2018 yılı yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye şampiyonu olan Uçak Kardeşler firma sahiplerinden Ali Uçak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende aldı.


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin İstanbul’da yaptığı 26. Olağan Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenlerde Uçak Kardeşler İhracat Şampiyonları arasındaki yerini aldı. Türkiye’de tarımın olduğu her yerde ihracat yapan, özellikle dünyaca ünlü sultaniye üzümü Manisa’nın Alaşehir ilçesinden, turunçgiller ihracatını da Ege ve Akdeniz bölgelerinden gerçekleştiren firma 2018 yılında Alaşehir’den yapılan 500 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık 100 milyon dolarını tek başına karşıladı.



"Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve 2018 yılı ihracat şampiyonları ödül törenindeki ödülünü alan, Uçak Kardeşler Firması sahiplerinden Ali Uçak, "İhracatçılar meclisimizin ilkesi güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü insan kaynağı, güçlü alt yapı ve ihracattır. Biz Uçak Kardeşler olarak tarımın yapıldığı her bölgeden ihracat yapan bir firmayız. 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi, 2018 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında açıkladığı 100 milyon doları aşan 171 firma arasında yer aldık. Sadece Alaşehir’den 2018 yılında yaklaşık 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İstanbul’da yapılan ödül töreninde firma olarak Türkiye adına yaptığımız ihracatla gurur duyduk. İnşallah hedeflerimizi daha da büyüterek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.


Uçak Kardeşler Firması sahiplerinden Ali Uçak 2018 yılı ihracat şampiyonluk ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katıldığı törende aldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:20
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