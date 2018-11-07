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Türkiye'nin gururu milli futbolcular yurda döndü

Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

07 Kasım 2018 Çarşamba 00:42
Türkiye'nin gururu milli futbolcular yurda döndü

Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı, yurda döndü. 

Meksika'dan uçakla Paris aktarmalı olarak Atatürk Havalimanı'na gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı, federasyon yetkilileri, sevenleri ve çok sayıda taraftar karşıladı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Çevik Kuvvet Sorumlu Şube Müdürü Muharrem Yazgan da millilere çiçek hediye ettikten sonra kaptan Osman Çakmak'ın kafasına çevik kuvvet şapkası taktı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, başarıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini söyledi.

Hedefledikleri şampiyonluğa ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını dile getiren Özcan, "Şampiyonluk için söz vermiştik ama olmadı, tüm Türkiye hakkını helal etsin. Çok üzgünüz tabii, hedef şampiyonluktu. Söz vermiştik, sözü yerine getiremedik ama inşallah bir dahaki sefere. Bu kadar büyük bir karşılama beklemiyorduk, çok duygulandık." diye konuştu.

Takım kaptanı Osman Çakmak, çok iyi hazırlandıklarını ve şampiyon olmak için mücadele ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gerçek duygularımızı sizlerle paylaşıyoruz. Avrupa kupasından sonra dünya şampiyonluğu, dünya liderine yakışır diye Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Olmayınca olmuyor. Cumhurbaşkanımızın desteği devamlı bizimle. İnşallah Allah nasip ederse 2022'de federasyonumuzun ve Türk halkının da desteğiyle şampiyon olacağız."

Barış Telli: "Halkımız sağ olsun bizi benimsedi"

Milli takım oyuncularından Barış Telli ise gördükleri destekten ötürü çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Dün bir yıkım yaşadık ve ağlamaktan sabah edemedim. Sahada adeta çimleri yedim. Kaçan penaltı olsun, sorun değil. Dünya üçüncülüğümüz vardı, Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi de dünya ikincisi olduk. Sırada dünya şampiyonu olmak var. Bu millet bu mutluluğu hak ediyor. Bize emek veren herkesten Allah razı olsun. Halkımız sağ olsun bizi benimsedi. Ne mutlu Türk'üm diyene, diyorum. Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama iyi ki geldiler. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Dün bu kadar sağlıklı düşünemiyordum. Uçakta gelirken 'Olsun, kademe kademe gidiyoruz.' dedim. Tek istediğimiz ülkemiz, halkımız mutlu olsun." şeklinde konuştu.

Ömer Güleryüz de karşılama organizasyonundan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Üzgün bir şekilde geliyorduk çünkü biz oraya şampiyonluk parolasıyla gittik. En büyük hedefimiz şampiyonluktu. Penaltılara kadar maçı taşıyıp penaltılarla kaybetmemiz bizi çok üzmüştü. Ama halkımızın bize desteği biraz da olsa moral verdi. Çok mutlu etti bizi. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nı oradan getirmeyi hedefliyoruz. Bu coşkuyu, taraftarı, bize olan ilgiyi gördükten sonra bunu başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika'da saha içindeki duruş, davranış ve oyunla çok takdir topladıklarını ifade eden Ömer, "Meksika halkı da maçlarımızı izleyerek bizi çok sevdi. Meksika maçında da bizi destekleyen vardı. Final maçında bütün taraftarı arkamıza aldık. Ama hayırlısı böyleymiş. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi hazırlanıp o kupayı buraya getireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Turkcell'den 1 milyon liralık çek

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell'in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı'na, karşılamada 1 milyon liralık çek verdi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 00:42
  1. 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası
  2. Ampute Futbol Milli Takımı
  3. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan
  4. türkiye milli takımı
  5. Anadolu Ajansı
  6. Meksika

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