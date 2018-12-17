Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan dev imza

ASELSAN ile 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında 194 milyon 600 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı.

KAP'a bildirildi

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı atış kontrol sistemi ihtiyacına yönelik olarak, 14 Aralık'ta toplam bedeli 194 milyon 600 bin dolar tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi.