Türkiye'nin "gurur projesi" için tarih verildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TCG Anadolu"nun 2022 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini duyurdu.

İsmail Demir, CNN Türk'te yayınlanan bir televizyon programına konuk oldu. TCG Anadolu hakkında son durumu paylaşan Demir, "Bu platforma helikopterlerin yanında İHA-SİHA koyabilir miyiz dedik. Bunun olabileceğini görüyoruz. Bu fikir dünyada büyük bir yankı yaptı. Çeşitli ülkelerle konuştuğumuzda baya alıcısı olduğunu gördük. Dünyada uçak gemisi çok az. Bunun üzerine SİHA koyduğunuzda getireceği güç ve operasyon kabiliyeti çok daha başka olacak" diye konuştu.

İspanya'nın da bu yeni konsepte yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Demir, "Beraber çalışmayı teklif ettiler. Belki iki ülkenin ortak ürünü olabilir" dedi.

TCG Anadolu'nun 2022 yılında teslim edileceğini belirten Demir şunları kaydetti:

"İş gücü açısından salgının bazı etkileri oldu. Bu yıl sonuna yetişsin diyorduk, biraz daha sarkacak gibi görünüyor. Ama biz artık 2022'yi ıskalamak istemiyoruz. SİHA'nın testlerini tamamen bitirip öyle hayata geçirmek istiyoruz."

TCG Anadolu'nun bünyesinde tam donanımlı bir hastane de barındırdığını sözlerine ekleyen Demir, "Başka unsurlar da var. Şehir gibi bir şey" dedi.

Söz konusu geminin yüzde 60 civarında yerlilik oranına sahip olduğunu ifade eden Demir, Baykar firması tarafından üretilen Akıncı TİHA'ya da değindi.

"Akıncı TİHA oyunu başka bir boyuta taşıyor"

"AKINCI adım adım büyüyecek bir proje" diyen Demir şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKINCI oyunu başka bir boyuta taşıyor. İHA, SİHA yolculuğumuz için AKINCI bir başka adım. Vurucu gücünüz artıyor ve vurulma ihtimaliniz azalıyor. SİHA'lar şu an en dikkat çeken ürünlerimiz arasında."