Türkiye'nin gündemine oturan AK Partili Yusuf o anları anlattı

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Bayburtlu Yusuf Özoğlu'nun, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın provokasyonu karşısındaki verdiği cevaplar sosyal medyada gündem olmuştu. Bayburtlu Yusuf, konuyla ilgili açıklamada "Sonuçta benim bir büyüğüm." dedi.

İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın kapısına gelen AK Partili Yusuf'u lüçük düşürmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekmişti.

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İbrahim Kalın'dan Özoğlu'na destek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan bu konu ile alakalı bir mesaj paylaştı. Gencin duruşunu öven Kalın, "Yusuf kardeşim. Senin bu edebin, sabrın, vakarın ve asaletin, maruz kaldığın çirkinliği ve kötülüğü yenecek" dedi.

Bayburtlu Yusuf: 'Eyvallah' dedim çünkü...

Olayla ilgili açıklama yapan Bayburtlu Yusuf, "Tepkisine 'Eyvallah' dedim çünkü karşımdaki bir bayandı. Gerçi fark etmez, erkek olsa da tepkim değişmezdi. Sonuçta benim bir büyüğüm. Bugün olsa tavrım yine aynı olurdu, değişen bir şey olmazdı" dedi.