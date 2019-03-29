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Türkiye'nin gündemine oturan AK Partili Yusuf o anları anlattı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan İYİ Parti'de Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın, provokatif sorularına maruz kalan AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Özoğlu, "Tepkisine 'Eyvallah' dedim çünkü karşımdaki bir bayandı. Erkek olsa da tepkim değişmezdi. Sonuçta benim bir büyüğüm." dedi.

29 Mart 2019 Cuma 16:06

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Bayburtlu Yusuf Özoğlu'nun, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın provokasyonu karşısındaki verdiği cevaplar sosyal medyada gündem olmuştu. Bayburtlu Yusuf, konuyla ilgili açıklamada "Sonuçta benim bir büyüğüm." dedi.

İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın kapısına gelen AK Partili Yusuf'u lüçük düşürmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekmişti.

PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

İbrahim Kalın'dan Özoğlu'na destek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan bu konu ile alakalı bir mesaj paylaştı. Gencin duruşunu öven Kalın, "Yusuf kardeşim. Senin bu edebin, sabrın, vakarın ve asaletin, maruz kaldığın çirkinliği ve kötülüğü yenecek" dedi.

Bayburtlu Yusuf: 'Eyvallah' dedim çünkü...

Olayla ilgili açıklama yapan Bayburtlu Yusuf, "Tepkisine 'Eyvallah' dedim çünkü karşımdaki bir bayandı. Gerçi fark etmez, erkek olsa da tepkim değişmezdi. Sonuçta benim bir büyüğüm. Bugün olsa tavrım yine aynı olurdu, değişen bir şey olmazdı" dedi.

 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:06
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Twitter
  4. Pendik
  5. Bayburt
  6. İbrahim Kalın

YORUM YAZ

  • NurNur1 sa önce
    Bu kadın milliyetçiymiş vay canına milliyetçiler ne zamandır pkkla işbirliği yapıyor sen olsan olsanhain olursun
  • NurNur1 sa önce
    Aşağılacak olan o kadındır o genç ona saygı göstermemiş aslında seviyesine inmemiş çokta iyi yapmış teröre destek veren insan insanca muameleyi hak etmez çukur bunlar tınlamayın
  • Hülya Hülya 1 sa önce
    İnsansın sen annenin ellerinden öpüyorum
  • hasanhasan2 sa önce
    Genç delikanlı edebiyle ve ahlakıyla kadını resmen dövmüş..
  • fetösavarfetösavar2 sa önce
    eğer sen akp.ye oy verseydin zaten bu millet vermezdi. öfkeniz beyninizi bitirmiş. bu millet sizlere rağmen sizlere iyilik yapacak. yani yine İYİsiniz heh.... (eğer milliyetçilik sizin bu hareketiniz ise bu millet sonuna kadar milliyetçi değil) nerelisinizmiş. çocuk hakkariliyim dese hemen ayrıştıracak. siz olsa olsa millet düşmanlarısınız.... (laf aramızda nerelisin dedikten sonra beyni kitlendi.. çünkü andımız denen şey ile kafayı bozmuş... eminim onu da bilmiyordur... çocuk sadece abla sen istiklal marşını biliyon mu deseydi.. o da biliyom deseydi. oku bakem ikinci kıtayı deseydi. ne gülerdik.. tabi yayına girmezdi o kayıt orası da ayrı...)aklıma başka bir şey geldi. abla sen o ihtiyarı seviyon mu deseydi.. o da hangi ihtiyarı diye sorduğunda hani şu pensilvanyadaki adam deseydi yine ne gülerdik...
  • VatanseverVatansever2 sa önce
    Kardeşim sen Aslanlar gibi yetişme edebinle dik durdun O kokoş sıkıyosa yanında gezdirdiği o meclis üyelerine sorsun Andımızı HDPKK lılara hatta belediye başkan adaylarına Andımızdan vaz geçtim İSTİKLÂL marşımızı okutsun tüm servetimi o kokoşa vermezsem namerdim Tabi kokoşun biterafi YERSE.
  • MisafirMisafir2 sa önce
    Andımız da olan büyüklerimizi saymak cümlesini Yusuf kardeş yerine getirmiş.peki o soruyu soran kaos görevlisi bayan andimizda atfedilen sözleri yerine getirmismi.turkum diyen o şekilde soru ve harekette bulunur mu.bunlar siyasetçi değil cahiller guruhu.ulke bunlara teslim edilir mi?
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir3 sa önce
    kardesimiz bu kokos kadindan fersah fersah edepli.masallah.rabbim cok sabir vermis bu kardesimize.insallah tum genclerimiz yusuf gibi kibar guzel ahlakli olurlar.subhanallah.
  • ayşe gülayşe gül3 sa önce
    sakın oğlum sakın, biri yüzüne vurunca diğer yanağını çevirme. rabbim sana senin gibi iyi insanlarla karşılaştırsın hayat boyu . evladım benim, içim yandı bu duruma.
  • AlparslanAlparslan3 sa önce
    Andımızın neresi kötü? Eğer andımız bu gün kötü ve günah olarak gösteriliyorsa gelecektebir bakmışsın bayrak, istiklal marşı da tartışmaya açılır bunun garantisi var mı , Andımızı tartışanlar gelecekte neleri tartışırkim bilir?
  • ŞahinbeyŞahinbey3 sa önce
    Çakma milliyetçiye haddini bildiren, AKKURT YUSUF asil duruşundan dolayı yürekten tebrik ediyorum.Seni yetiştirenlerden Allah c.c razı olsun.
  • Av.Av.3 sa önce
    Çocuk yüksek meblağ tazminat davası açıp kazandığı parayla bal gibi üniversite okur. Avukat Ak partililer bi işe yarasın.
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ3 sa önce
    .. motoru o gencin kılı olamazsın ...............

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