Türkiye'nin gündemi deprem! Risk haritasındaki iller konusunda korkutan uyarı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan depremin acısını yaşadı. Büyük depremi değerlendiren Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, "Son 100 yıldaki en büyük ikinci depremi yaşadık" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 20 yerde deprem üretebilecek diri fayların bulunduğunun altını çizen Aysun Aykan, Kuzey Anadolu Fayı başı olan Bingöl-Yedisu ve Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisinden geçen kısmı ile Balıkesir, Kahramanmaraş-Türkoğlu bölgelerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de deprem riski altında bulunan iller hakkında da bilgiler veren Aykan, korkutan uyarılarda bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

Ülkemizde Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl illerimiz diri fay üzerindedir. Dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde yıkıcı bir depremin olması bizim için sürpriz bir durum değil.