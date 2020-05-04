Türkiye'nin gönderdiği uçağı devlet erkanı karşıladı
Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği tıbbi yardım malzemeler uçağını havalimanında devlet erkanı karşıladı.
Türkiye'de hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı.
Uçak, Somali Dışişleri Devlet Bakanı Abdulkadir Ahmed Khair ve Somali Sağlık Bakanı Fowziya Abikar tarafından karşılandı.
Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali'ye tıbbi malzeme göndermişti.