Türkiye'nin gemi ve yat ihracatı temmuzda yüzde 60'a yakın arttı

Gemi ve yat sektörü, temmuz ayı dış satımında yüzde 59,5 artarak 141 milyon dolara ulaşan rakamla "geçen ay ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör" olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, sektörün ocak-temmuz ayındaki dış satımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,70 yükselişle 641 milyon 907 bin dolara çıktı.

Geçen ayki ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,5 artışla 141 milyon 332 bin doları bulan gemi ve yat sektörü, temmuz ayındaki ihracat performansıyla "ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör" oldu.

Norveç'e temmuzda 52 milyon dolarlık gemi ve yat ihracatı

Ülkeler bazında rakamlara bakıldığında gemi ve yat sektörünün ihracatının 3'te birinden fazlası ana pazar Norveç'e yapıldı. Söz konusu ülkeye temmuzda gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 580 artarak 52 milyon 414 bin dolara yükseldi.

Norveç'e bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan dış satım ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,15 yükselişle 174 milyon 814 bin dolara çıktı.

Bu sektörde, geçen ay en çok ihracat yapılan ikinci ülke ise Hollanda oldu. Geçen yıl temmuzda 627 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Hollanda'ya, bu yılın temmuz ayında ise 18 milyon 117 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Ocak-temmuzda Hollanda'ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 704'lük artışla 37 milyon 51 bin dolara yükseldi.

Hollanda'yı 14 milyon 775 bin dolarlık ihracatla Danimarka izledi.

En fazla katkıyı İstanbul, Yalova ve Bursa verdi

Geçen ay en fazla gemi ve yat ihracatı İstanbul'dan yapıldı. Temmuz ayında, yüzde 154 artışla 74 milyon 245 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği İstanbul ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl temmuzda, bu sektörde hiç ihracat gerçekleştiremeyen Yalova, bu yılın temmuz ayında 56 milyon 924 bin dolarlık dış satımıyla sektöre en fazla katkıyı veren ikinci il oldu.

Yalova'yı yüzde 140 artış ve 5 milyon 613 bin dolarlık dış satımla Bursa takip etti.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise İstanbul'un ihracatı yüzde 31 artışla 361 milyon dolara, Yalova'nın ihracatı yüzde 34 yükselişle 223 milyon dolara, Bursa'nın ihracatı da yüzde 82 artışla 22 milyon dolara ulaştı.