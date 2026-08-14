Turistlerin uğrak noktası Giresun’un Mavi Gölü’nü 700 bin kişi gezdi

Bora Göktürk de Mavigöl'ün bulunduğu bölgenin serin ve rüzgarlı olduğunu ifade ederek, "Ortam da çok iyi, gelip görülebilecek bir yer, en azından bir kere görülmeli. Fotoğraflarda göründüğünden farkı da yok, hatta daha güzel." diye konuştu.