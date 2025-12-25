  • İSTANBUL
Dünya Türkiye'nin Gazze barış gücü bilmecesi
Türkiye'nin Gazze barış gücü bilmecesi

İsrail kanadından gelen "Türk askeri Gazze'ye giremez" restine rağmen, Washington yönetiminin Türkiye’yi de kapsayan çok katmanlı bir uzlaşı planı üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Orta Doğu’da savaş sonrası Gazze’nin geleceği tartışılırken, uluslararası arenada "barış gücü" senaryoları hareketlendi. İsrail merkezli Kanal 14’ün üst düzey siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail yönetimi Türkiye’nin Gazze’de herhangi bir askeri varlık göstermesine kesin bir dille karşı çıkıyor.

İsrailli yetkilinin, “Türkler, Gazze’deki uluslararası gücün bir parçası olmayacak. Ne silahlı ne de silahsız. Bu söz konusu olamaz. Nokta.” ifadeleriyle süreci tıkadığı belirtiliyor.

 

ABD'nin masasındaki üçlü formül

Ancak haberde, İsrail’in bu sert tutumuna rağmen ABD yönetiminin Türkiye’nin içinde bulunduğu bir çözüm için lobi faaliyetlerini sürdürdüğü öne sürülüyor. Washington'ın üzerinde çalıştığı seçenekler arasında şunlar yer alıyor:

Sembolik varlık: Gazze’de sembolik sayıda Türk askerinin görev yapması.

Silahsız gözlemci: İsrail’in, sadece silahsız Türk personelinin varlığına ikna edilmesi.

Hamas şartı: Türkiye’nin üst düzey Hamas yetkililerini ve aktivistlerini sınır dışı etmesi karşılığında bir anlaşmaya varılması.

 

Kritik zirve: Netanyahu, Trump ile görüşecek

Bu konunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Görüşmede sadece Gazze değil, bölgesel dengeleri değiştirebilecek bir diğer hassas başlığın da masada olduğu belirtiliyor: Türkiye’ye F-35 satışı. Netanyahu’nun, Türkiye’nin bölgedeki rolü ve Gazze planı çerçevesinde F-35 savaş uçaklarının teslimatı ihtimalini de Trump ile müzakere edeceği ifade ediliyor.

