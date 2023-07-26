Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilimizde ortaya çıktı! Boyutu devasa! Avını kıstırdığı yerde afiyetle yerken böyle görüntülendi

Sıcakların bastırmasıyla beraber yılanların ortaya çıkmaya başladığıyla ilgili haberler gelirken Tunceli’de dehşete düşüren görüntüler kayda geçti. Nazimiye ilçesinde devasa engerek yılanı yakaladığı bir kargayı kıstırıp afiyetle yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi.Türkiye’nin en zehirli yılanı görenlerin içini ürpertti.

Doğası gereği oldukça zengin bir bölge olan Tunceli Türkiye'nin en zehirli yılanı olan engerek yılanına ev sahipliği yapıyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor Nazimiye’de ise devasa yılan ortaya çıktı.

Kargayı yerken görüldü

Yaz aylarının bastırmasıyla beraber kendisini gösteren devasa engerek yılanı bir kargayı kıstırıp afiyetle yerken görüldü. Kargayı yemeye çalışan yılan, köy muhtarı Hüseyin Çetin tarafından görüntülendi.



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