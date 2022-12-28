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Gündem Türkiye'nin en zehirli yılanı! Görürseniz koşarak kaçın
Gündem

Türkiye'nin en zehirli yılanı! Görürseniz koşarak kaçın

Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinen "Anadolu engereği" Kilis'te görüntülendi. Vatandaşların bölgede sıklıkla yaşadığı bilinen yılana karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları ise yılanla ilgili, "Görürseniz koşarak kaçın. Zehri çok fena" yorumlarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 12:36:00 - 2022-12-28 12:40:29
Türkiye'nin en zehirli yılanı! Görürseniz koşarak kaçın

Türkiye'de de dünyada olduğu gibi mevsimler kaydı. Mevsimlerin kaymasının ardından genellikle yaz aylarında görülen yılanlar, kış aylarında da ortaya çıkmaya başladı. Kilis'te görülen Türkiye'nin en zehirli yılanı ise tüyler ürpertti.

"Anadolu engereği" olarak biliniyor

Anadolu engereği veya küçük engerek, engerekgiller familyasında zehirli bir yılan türü. Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak biliniyor. Saldırdığı insanları öldürme potansiyeli çok yüksek.

"Görürseniz koşarak kaçın. Zehri çok fena"

Genellikle dağlık kesimde görülen bu yılanlar, özellikle dağ çevresinde evi olan vatandaşları tehdit ediyor. Uzmanlar yine de bu tarz yılanlarla karşılaşılması durumunda temkinli olunması gerektiğini söylüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise yılanla ilgili, "Görürseniz koşarak kaçın. Zehri çok fena" yorumlarında bulundu.

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Yorumlar

Murat

En komigi de " kosarak kacin " lafi , surunerek kacacak halimiz yokki !

Vatandaş

Bu yılanın bulunma ihtimali yüksek bölgelerde panzehir stoğu canlı tutulmalı. Sağlık bakanlığının dikkatine.
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