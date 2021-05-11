Türkiye'nin en yüksek riskli ili yeşile döndü!

Vakalardaki düşüş Hayat Eve Sığar Uygulaması'na da yansıdı. Kıpkırmızı olan şehir yeşile dönmeye başladı.

Samsun’da corona virüsü vakaları düşüşünü sürdürüyor. Kentin, 8-14 Şubat’ta açıklanan ilk tabloda yüz binde 171,29 vaka oranı vardı. 27 Mart-2 Nisan’da kent yüz binde 678,72 vaka oranı ile zirveyi gördü.

Türkiye'de de en riskli il olduğu 27 Mart-2 Nisan’da şehir kıpkırmızı bir görünümdeydi. Yalnızca mezarlık alanlarının güvenli olduğu kaydedilmişti.

Açıklanan son 5 tablodur durum tersine dönüyor. En son 1-7 Mayıs’ta vaka oranı neredeyse ilk başladığı noktaya kadar geriledi. Yüz binde 678,72 ile görülen zirve 1-7 Mayıs tablosunda yüz binde 189'a kadar geriledi.

Şehirdeki kırmızı görünümse yavaş yavaş yerini yeşile bırakmaya başladı. En yüksek riskli olduğu günlerden bugüne Samsun yeşile haftalardır hiç olmadığı kadar yakın. Şehrin 81 il arasında vaka sayısına göre 47. sıraya kadar indiği görüldü.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Samsunlulara bu tablonun devamı için çağrıda bulundu. Bayramda da tedbirlere dikkat edilmesini isteyen Vali Dağlı, "Eğer tedbir ve kurallara titizlikle uymaya devam eder, bayramlaşmalarımızı telefonla gerçekleştirir, bu sınavı da başarıyla geçersek bayram sonrası bizi çok daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanalım.

Kısıtlamaların son bulduğu sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmemiz için bu bayramı bir fırsat olarak değerlendireceğiniz konusunda sizlere güveniyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiniz sabır ve fedakarlık için teşekkür ediyorum" dedi.

İki ilçe turuncuya döndü

Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yaklaşan bayram öncesi uyarılarda bulunarak, “İlimizde Samsun Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen pandemi mücadelesinde, tam kapanmanın etkisi, etkin denetim süreci ve halkımızın önlemlere uyumu sayesinde vaka sayımızdaki azalış süreci bu hafta da devam etti.

Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre 1-7 Mayıs haftasında ilimizdeki vaka sayısı yüzde 29,4 oranında azaldı ve haftalardır süren mücadelenin sonunda yüz binde 678’den yüz binde 189’a kadar geriledik. Bu gerilemenin sonucunda uzun zaman sonra ilk kez iki ilçemiz, yüz binde 100’ün altına düştü ve kırmızıdan turuncuya geçiş yapan Samsun’un ilk ilçeleri oldu. Bu başarıyı gösterip, ilimizin mavi renge yolculuğunda bizim için önemli bir moral kaynağı olan Alaçam (Yüz binde 79,6) ve Vezirköprü (Yüz binde 82,7) ilçelerimiz tebrik ediyorum.

Bu iki ilçemizden gelen güzel haberlere rağmen ilimizin verilerini değerlendirdiğimizde halen 3 ilçemizde vaka artışının devam ettiğini, 10 ilçemizde vaka yayılım hızının il ortalamasının üzerinde olduğunu, haftalardır ilimizde birinci sırada olan Terme ilçemizde, bu hafta kısmi bir azalma olsa da tam kapanmaya rağmen istenen düzeyde bir düşüş sağlanamadığını görüyoruz” diye konuştu.