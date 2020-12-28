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Ekonomi Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliği 265 metreye ulaştı
Ekonomi

Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliği 265 metreye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:56:03 -
Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliği 265 metreye ulaştı

ARTVİN (AA) - Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 265 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde Baraj Gövde Betonu dökülmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Barajda gövde yüksekliğinin 265 metreye yükseldiği ifade edilen açıklamada, 4 milyon metreküp beton dökülmesi planlanan gövde inşaatında bugüne kadar 3 milyon 832 bin 263 metreküp beton kullanıldığı aktarıldı.

Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

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