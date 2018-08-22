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Türkiye’nin en uzun tüneli bitmek üzere

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan ve Ankara’nın 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Sistemi’nde sona yaklaşıldı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:43
Türkiye’nin en uzun tüneli bitmek üzere

 Bolu’nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan, Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon m3 suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.

SON BİN 200 METREYE ULAŞILDI

 Çalışmaların hızla devam ettiği, Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli’nde son bin 200 metre kazılıyor. Toplam uzunluğu 31 bin 592 metre olan tünel 3 farklı noktadan köstebek diye tabir edilen tünel delme makineleri ile deliniyor. 29 bin 596 metrelik kısmının tamamlandığı tünel ile başkente menba kalitesinde içme suyu temin edilecek.

 MALİYETİ 465 MİLYON TL

 En kısa sürede tamamlanması planlanan proje ile günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1 milyon m3 olan Ankara’ nın 2015-2060 yılları arasındaki nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulunduruluyor.

 Bu ihtiyaçları karşılamak üzere yapımına başlanılan toplam yatırım bedeli 465 milyon TL’yi bulan “Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi” ile Ankara’nın 2060 yılına kadar olan içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

 Hedeflediklerinin daima daha fazlasını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, en önemli hayat kaynağımız olan sudan vatandaşlarımızın rahatlıkla istifade edebilmesi adına çalışmalarına her zaman olduğu gibi bütün hızıyla devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:43
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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