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Yerel Türkiye'nin en uzun bayrak direği Çamlıca'ya yerleştirildi
Yerel

Türkiye'nin en uzun bayrak direği Çamlıca'ya yerleştirildi

Türkiye’nin en uzun bayrak direği Çamlıca Tepesi’ne yerleştirildi. 111 metre boyundaki direğe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türk bayrağı çekilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:27:00 -
Türkiye'nin en uzun bayrak direği Çamlıca'ya yerleştirildi

Türkiye’deki en uzun bayrak direği 110 metreyle Ankara’da bulunuyordu. İstanbul’da Çamlıca Tepesi’ne yapılan bayrak direği ise 111 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun bayrak direği unvanının yeni sahibi oldu. Türkiye’nin en uzun bayrak direğinin çevresinde peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği proje kapsamında dikilen direk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türk bayrağı ile buluşacak. İstanbul’un birçok noktasından da görülebilecek olan bayrak direği havadan da görüntülendi.

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