Türkiye’nin en temiz şehrine de bu yakışır

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş talimatı verdi tüm çöp konteynırları yer altına alınacak. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en temiz şehri unvanını elinde bulunduran Kastamonu’da 2018 yılı içerisinde pilot olarak uygulanan çöp konteynırları yer altına alma çalışmaları tamamlandı. Bir yıl içerisinde her mahallede uygulanan çöp konteynırları yer altına alma çalışması kapsamında 39 çöp tankı yer altına alındı. Tarihi mekanlarda ise yeraltı konteynırlarının bacaları konak şeklinde düzenlendi.

“Tüm tanklar yer altına alınacak”

Çalışmaları yakinen takip eden Başkan Babaş, 2019 yılı içerisinde tüm çöp tanklarının yer altına alınacağını belirtti. Çalışmaların vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Başlatmış olduğumuz çalışma estetik ve hijyen açısından da çok önemli. Önümüzdeki süreçte tüm çöp tanklarının yer altına almayı planlıyoruz. Bu doğrultuda gereken talimatları verdim. Ekiplerimiz çalışmalara başladı. Her noktada belirlenen uygun alanlarda çöp tanklarını yer altına almayı hedefliyoruz. Özellikle tarihi alanlarda hızla bu uygulamayı tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çöpten elektrik üretiliyor

Ekipler il merkezimizde günlük 120 ton civarında katı atık topluyor. Toplanan çöpleri Katı Atık Bertaraf Tesisine götürüyor. Burada çöpten elektrik enerjisi üretiliyor.