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Türkiye’nin En Organik Buluşması İstanbul’da

Organik Tarım Araştırma Enstitüsü (FiBL) ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 2017 verilerini kapsayan “Organik Tarım Dünyası-İstatistikler ve Gelişen Trendler 2019” raporunda yer alan verilerde yükselişi gözler önüne seriyor.

20 Eylül 2019 Cuma 12:18
Türkiye’nin En Organik Buluşması İstanbul’da

Organik Tarım Araştırma Enstitüsü (FiBL) ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 2017 verilerini kapsayan “Organik Tarım Dünyası-İstatistikler ve Gelişen Trendler 2019” raporunda yer alan verilerde yükselişi gözler önüne seriyor. Buna göre küresel organik gıda pazarı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 89,7 milyar dolardan 97 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Gittikçe büyüyen ve önem kazanan bir sektörü uluslararası alanda bir araya getiren tek ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19, 26– 29 Eylül tarihleri arkasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek, Fuar farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaparken, Türkiye’de de giderek gelişen organik gıda pazarına önemli katkı sağlayacak.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:18
  1. İstanbul
  2. Organik Tarım Dünyası-İstatistikler ve Gelişen Trendler 2019
  3. Organik Tarım Araştırma Enstitüsü (FiBL)
  4. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 2017

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