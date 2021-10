Türkiye’nin En Önemli Saç Ekim Merkezi Nimclinic Soruları Yanıtlıyor

Saç ekimi işlemleri hakkında tüm merak edilenleri saç ekimi operasyonlarını merak edenler ve saç ekimi yaptırmak isteyenler için sorduk.

Nimclinic’in Başarılı Olmasının Sırrı Nedir?

Öncelikle bizler Nimclinic olarak uzun yıllardır saç ekimi alanındayız. Köklü bir firma olmamız bizleri hastaların tercihleri arasında bulunduruyor. Ancak başarılı olmamızın sırrı sadece köklü bir firma olmamız değil. Bizler her hastaya ayrı bir özen göstererek işlem yapıyoruz. Hastalarımızın saç ekimi operasyonları sonrasında takiplerini gerçekleştirerek kendileri ile sürekli iletişim halinde kalıyoruz. Operasyon sonrasındaki 1 sene hasta için çok önemli. Bizler de bunun farkında olduğumuz için bu 1 senelik periyodda hastalarımızın yakından takibini yapıyoruz. Her birinin kafasına takılan soruları detaylı bir şekilde yanıtlayarak yardımcı olmaktayız. Aynı zamanda kişiye özel bakım tavsiyeleri vererek bu süreci en verimli şekilde atlatmalarını sağlıyoruz.Bütün bunlar da bizlerin başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden biri oluyor.

Sanırım başarılı olmamızın bir diğer sebebi de en iyi saç ekim uzmanları ve doktorlar ile çalışmamız olabilir. Doktor ve hemşire gözetimi olmaksızın herhangi bir operasyon gerçekleştirmiyoruz. Her saç ekimi operasyonuna farklı farklı doktorlar ile değil, yılların tecrübe ve birikimine sahip kendi ekibimiz, kendi uzmanlarımız ile giriyoruz. Dediğimiz gibi bizler Nimclinic olarak hastalarımızın karşısına çıkmıyoruz. Onların karşısına Nimclinic ailesi olarak çıkıyoruz. Bu ailenin de her bir ferdi alanında profesyonel olan çalışanlardan oluşuyor.

Saç Ekim Merkezlerinin Sağlaması Gereken Şartlar

Saç ekim merkezlerinin sağlaması gereken belli şartlar var. Eğer bir saç ekim merkezi bu şartları doğru bir şekilde yerine getiriyorsa başarılı olmaması için hiçbir neden yoktur. Aslında bizim başarılı olmamızın sırrı da bu şartları layıkıyla yerine getirmemizdir.

Hastaya Göre Saç Analizi

Gerekli Sağlık Koşullarının Sağlanması

Saç Ekimi Sonrası Destek

Dürüstlük

Uluslararası Bilinirlik

En İyi Saç Ekimi Sonucu Nasıl Elde Edilir?

Saç ekimi operasyonlarının altın kuralı her hastaya kişiye özel analiz yapmaktır. En iyi saç ekimi sonucunu elde etmek için bu işlemin yapılması şarttır. Bilindiği üzere her insan farklıdır. Her hastalık bile her insanda aynı semptomlarla ortaya çıkmaz. Bundan dolayı hastaların her birinin operasyon öncesi muayenesi, analizi ayrı ayrı yapılıp sonuçları dikkatlice kontrol edilmelidir. Şayet hastanın tahlilleri temiz ise saç ekimi operasyonuna izin verilmelidir. Operasyona başlamadan önce alın çizgisi natürel bir şekilde belirlenmeli daha sonra işleme başlanmalıdır. İşlem sırasında hastanın değerleri sürekli kontrol edilmelidir.

En iyi saç ekimi sonucunu elde etmek için elbette bunlar yeterli değildir. Operasyonun başarısını hastanın operasyon sonrası kendine iyi bakması belirlemektedir. Mükemmel bir saç ekimi operasyonu geçirmiş olabilirsiniz. Ancak daha sonraki süreçte kendinize iyi bakmazsanız, size söylenen birtakım kurallara uymazsanız saç ekimi işleminizin sonucu maalesef başarılı olmayacaktır. Nimclinic ailesi olarak saç ekimi işlemlerinin ardından hastalarımızın 1 senelik süreçte takibini yapmaktayız. Kafalarına takılan her soruda birebir iletişime geçerek yardımcı olmaktayız. Bu sayede hastalarımızın en iyi saç ekimi sonucu elde etmelerini sağlıyoruz.

Saç Ekim Merkezleri Neden Hep İstanbul’da?

Türkiye’nin en iyi saç ekim merkezlerinin neden hep İstanbul’da olduğu sorusu tarafımıza çok sorulmakta. Aslında ülkemizin diğer şehirlerinde de başarılı saç ekim merkezleri yok değil. Ancak İstanbul şehrinin gerek tarihi gerekse modern yapısı tüm dünyada tanınmasına sebep olmuştur. Nüfus açısından da bakıldığında Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Haliyle metropol bir kent olması birçok saç ekim merkezini bünyesinde barındırmasına sebep olmuştur.

Türkiye’de Saç EkimiFiyatları Nedir?

Türkiye’deki saç ekimi fiyatları için net şu kadardır demek doğru olmaz. Her saç ekimi merkezi kendi fiyat politikasına uygun bir şekilde fiyat vermektedir. Fiyatların belirlenmesinde;

Hastaların saçlarındaki açıklıkları,

Operasyonlarda kullanılacak saç ekimi teknikleri,

Operasyona girecek olan doktor ve uzmanların prestiji,

Saç ekim merkezinin bulunduğu lokasyon,

gibi maddeler etkili olmaktadır. Haliyle Türkiye’de saç ekimi fiyatları, merkezlere göre değişiklik göstermektedir.