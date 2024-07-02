Türkiye’nin En Kapsamlı Gıda Endüstrisi Buluşması: F İstanbul
Türkiye'nin en kapsamlı gıda endüstrisi fuarı olan F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı, 10-13 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. F İstanbul, 4 gün boyunca 5 eş zamanlı alt fuar ile sektör liderlerini bir araya getirecek ve katılımcılara potansiyel yeni müşterilere ulaşma fırsatı sunacak.
Binlerce yeni ürün, yüzlerce yerli ve yabancı üretici 10-13 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde 100+ ülkeden gelen zincir mağaza yetkilileri ve alıcılar ile buluşacak
Artan talepleri 700’den fazla stantta 1000 üzeri marka ile karşılayacak F İstanbul, yerli ve yabancı zincir marketlerin satın alma yetkililerinin de yer aldığı 15 bin profesyonel ziyaretçiyi müşteri eşleştirme programları ile bir araya getirecek.
F İstanbul, gıda sanayisinin tüm paydaşlarını bir araya getirerek geniş kapsamlı bir fuar deneyimi sunacak
Gıda ve İçecek Ürünleri (Hol 2-4a)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kuru & Sert Kabuklu Meyveler ve Atıştırmalık Ürünler (Hol 2)
Bisküvi, Çikolata ve Şekerli Ürünler (Hol 8)
Gıda ve İçecek Üretim Teknolojileri, Ambalaj ve Katkı Maddeleri (Hol 6-7)
Market ve Mağaza Ekipmanları (Hol 4b)
Yeni tatları keşfedin
Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan, İran, Mısır, Türkmenistan, Özbekistan gibi 20'den fazla ülkeden direk katılımcı olan firmaların yetkilileri ile birebir görüşme ve yeni tedarikçiler ile buluşma imkânı F İstanbul'da.
İhracat bu fuardaSo Fuar Grubu Kurucusu Özgür Sofuoğlu, fuarın birçok firmanın mevcut yıl ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağladığını belirterek, “sürekli yeni müşteriler” mottosuyla organize edilen F İstanbul’un farklı bir proje olduğunu söyledi.
Devlet Desteği ve Katılım
19 ülkenin resmi katılım yaptığı ve birçok ülkenin destek programında yer alan F İstanbul 2024 fuarının Türkiye katılımcıları T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir.
Fuara Bilgileri ve İletişim
Fuar Tarihleri: 10-13 Temmuz 2024
Yer: İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy
Organizatör: Federal Fuar ve Kongre Yönetimi- So Fuar