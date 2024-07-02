Türkiye’nin En Kapsamlı Gıda Endüstrisi Buluşması: F İstanbul

Binlerce yeni ürün, yüzlerce yerli ve yabancı üretici 10-13 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde 100+ ülkeden gelen zincir mağaza yetkilileri ve alıcılar ile buluşacak

Artan talepleri 700’den fazla stantta 1000 üzeri marka ile karşılayacak F İstanbul, yerli ve yabancı zincir marketlerin satın alma yetkililerinin de yer aldığı 15 bin profesyonel ziyaretçiyi müşteri eşleştirme programları ile bir araya getirecek.

F İstanbul, gıda sanayisinin tüm paydaşlarını bir araya getirerek geniş kapsamlı bir fuar deneyimi sunacak

Gıda ve İçecek Ürünleri (Hol 2-4a)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuru & Sert Kabuklu Meyveler ve Atıştırmalık Ürünler (Hol 2)

Bisküvi, Çikolata ve Şekerli Ürünler (Hol 8)

Gıda ve İçecek Üretim Teknolojileri, Ambalaj ve Katkı Maddeleri (Hol 6-7)

Market ve Mağaza Ekipmanları (Hol 4b)

Yeni tatları keşfedin

Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan, İran, Mısır, Türkmenistan, Özbekistan gibi 20'den fazla ülkeden direk katılımcı olan firmaların yetkilileri ile birebir görüşme ve yeni tedarikçiler ile buluşma imkânı F İstanbul'da.

İhracat bu fuardaSo Fuar Grubu Kurucusu Özgür Sofuoğlu, fuarın birçok firmanın mevcut yıl ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağladığını belirterek, “sürekli yeni müşteriler” mottosuyla organize edilen F İstanbul’un farklı bir proje olduğunu söyledi.

Devlet Desteği ve Katılım

19 ülkenin resmi katılım yaptığı ve birçok ülkenin destek programında yer alan F İstanbul 2024 fuarının Türkiye katılımcıları T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir.

Fuara Bilgileri ve İletişim

Fuar Tarihleri: 10-13 Temmuz 2024

Yer: İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy

Organizatör: Federal Fuar ve Kongre Yönetimi- So Fuar