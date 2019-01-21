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Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı konuştu!

Saadet Partisi'nin Gelibolu Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Bünyamin Ünlü, açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:59
Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı konuştu!

31 Mart yerel seçimler öncesinde adaylarını açıklamaya devam Saadet Partisi 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Bünyamin Ünlü'yü Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olarak gösterilen Ünlü, aynı zamanda Saadet Partisi Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı olarak Millî Görüş camiası içerisinde görev yapıyor.

"Siyaset gençleşiyor..."

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Ünlü, "Siyaset gençleşiyor ve bizler de bu işin içinde olmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Karamollaoğlu'na teşekkür etti

Ünlü, adaylık süreciyle ilgili Saadet Partisi Çanakkale İl Başkanı Süleyman Saçıkara ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

özülmeyecek dert yoktur"

Gelibolu'da çalışmalara başladıklarını belirten Ünlü, genç bir kadroya sahip olduklarını söyledi. "Belediyecilikte adam kayırmayı değil, liyakati esas alacağız. İşi ehline bırakacağız." diyen Ünlü, "Milli Görüş Belediyeciliği'nin ne olduğunu vatandaşımıza anlatıp, Gelibolu'nun saadeti için elimizden geleni yapacağız. Bu sürede kapımız herkese açık olacak. Kimin ne derdi varsa dinlemeye hazırız. Dünya hayatı gelip geçici, çözülmeyecek dert yoktur diye düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 22:59
  1. Türkiye
  2. Çanakkale
  3. Gelibolu
  4. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
  5. Temel Karamollaoğlu
  6. Saadet Partisi

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