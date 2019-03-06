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Türkiye'nin en fazla hamsi ihraç ettiği ülke belli oldu

Bu yılın ilk 2 aylık döneminde hamsi ihracatından yaklaşık 1 milyon 97 bin dolar döviz girdisi sağlanırken, en fazla ihracat Fransa';ya yapıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:53
Türkiye'nin en fazla hamsi ihraç ettiği ülke belli oldu

Türkiye genelinde bu yılın ilk 2 aylık döneminde 10 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 1 milyon 96 bin 993 bin dolar gelir elde edilirken, geçen yıl aynı dönemde ise 1 milyon 123 bin 863 dolar gelir elde edilmişti. En fazla hamsi ihracatı Fransa'ya yapılırken, hamsi ihracatında miktar oranında geçen yıla göre artış, döviz bazında ise azalma gözlendi.

Türkiye’nin farklı limanlarından bu yılın Ocak-Şubat ayı itibariyle 10 ülkeye yapılan hamsi ihracatında toplamda 211 bin 360 kilogram hamsi karşılığı 1 milyon 96 bin 993 bin dolar gelir elde edilirken, geçen yılın aynı döneminde ise 9 ülkeye 195 bin 116 kilogram karşılığı 1 milyon 123 bin 863 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. En fazla hamsi ihracatı Fransa’ya yapılırken, bu ülkeyi Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri seyretti.

Farklı limanlardan hareket ettiler

Edinilen bilgiye göre, bu yılın Ocak ve Şubat ayı itibariyle Türkiye’nin farklı limanlarından Fransa’ya 88 bin 71 kilogram karşılığı 469 bin 641 dolar, Belçika’ya 51 bin 958 kilogram karşılığı 327 bin 422 dolar, Birleşik Devletler’e 25 bin 998 kilogram karşılığı 175 bin 935 dolar, İtalya’ya 17 bin 336 kilogram karşılığı 63 bin 10 dolar, KKTC’ye 18 bin 236 dolar karşılığı 26 bin 443 dolar, Hollanda’ya 3 bin 478 kilogram karşılığı 16 bin 530 dolar, İsviçre’ye bin 445 kilogram karşılığı 7 bin 976 dolar, Birleşik Arap Ülkelerine 672 kilogram karşılığı 4 bin 338 dolar, Lübnan’a 3 bin 902 kilogram karşılığı 4 bin 127 dolar, Gürcistan’a ise 264 kilogram karşılığı bin 572 kilogram olmak üzere 10 ülkeye toplamda 211 bin 360 kilogram hamsi karşılığında 1 milyon 96 bin 993 dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 9 ülkeye toplamda 195 bin 116 kilogram hamsi karşılığı 1 milyon 123 bin 863 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:53
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