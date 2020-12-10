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Teknoloji Türkiye’nin en çok kullanılan müzik uygulamasında skandal! Gerçek yüzleri ortaya çıktı
Teknoloji

Türkiye’nin en çok kullanılan müzik uygulamasında skandal! Gerçek yüzleri ortaya çıktı

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ve gençlerin en çok tercih ettiği müzik dinleme uygulaması ABD menşeili Spotfy, gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Programın internet sitesinden dünya ülkeleri bayrakları doğru olarak verilmişken Türkiye’nin bayrağını Kıbrıs Rum Bayrağı olarak yayınladılar.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:17:00 - 2020-12-10 16:25:29
Türkiye’nin en çok kullanılan müzik uygulamasında skandal! Gerçek yüzleri ortaya çıktı

Dünya çapında 320 milyon kullanıcıya sahip Amerika merkezli Spotfy uygulamasının gerçek yüzü ortaya çıktı.

Türkiye’de gençler tarafından çok fazla kullanılan müzik dinleme uygulaması olan Spotfy isimli program, internet sitesinde Türk Bayrağı yerine Kıbrıs Rum Yönetimi bayrağı kullandı.

Sosyal medyada binlerce kişi bu duruma tepki gösterdi. Bir sürü kullanıcı ise Spotfy hesaplarını kapatma kararı aldı. Spotfy uygulamasının skandalı ülke çapında büyük tepki çekti.

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