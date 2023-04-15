Türkiye'nin en büyüklerinden biri... "14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyeceğiz" diyerek duyurdular

Türkiye’nin en büyük iş adamları derneklerinden biri olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir şubesini açtı. Şube Açılışı ve Eskişehir’de ikamet eden depremzedelere verilen iftarda konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Anadolu Aslanları olarak 14 Mayıs'ta desteğimiz Erdoğan'a" açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin son 20 yılda elde ettiği kazanımlara değinen ASKON Genel Başkanı Aydın, enerji alanında yapılan çalışmalara de değinerek şunları ifade etti:

"Türkiye özellikle enerji konusunda çok somut adımlar atıyor. Özellikle doğal gaz ve petrol aramaları bizleri çok memnun kılıyor. Bu çalışmalar şüphesiz ülke ekonomimizi çok farklı bir yere taşıyacaktır. İş insanları olarak bakanlığımızın çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Bu adımlar sayesinde yarınların güçlü Türkiye'si inşa ediliyor. Karadeniz gazı, Cumhurbaşkanımız da açıkladı Allah'ın izniyle 20 Nisan'da çıkarılmış olacak. Hangi bir hizmeti sayalım, çok şükür saymakla bitmiyor. Atalarımız 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' diye veciz bir söz sarf etmiştir. Bu veciz söz bizlere çok şeyi anlatmaktadır.



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"Desteğimiz Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı kadrolarına"

Ülkemizin kazanımları açısından 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin çok önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Ülkemizin bekası, hizmetlerin devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından tecrübeye ve istikrara çok önem veriyoruz. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na ASKON olarak destek vereceğimizi belirtiyor, çağımızın iki büyük felaketinden hemen sonra bizleri kısa bir sürede ayağa kaldıran bilgi ve birikime sahip Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı olarak görmek istediğimizi söylemek istiyoruz. Anadolu Aslanları olarak 14 Mayıs'ta desteğimiz Erdoğan'a, desteğimiz Cumhur İttifakı kadrolarına olacaktır."

Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Vali Vekili Okan Leblebicier, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve kentte misafir edilen depremzedeler katıldı.