Türkiye’nin en büyük turizm kongresi Kastamonu’da gerçekleştirilecek! Turizm sektörünün kredi borcu daralıyor

Cumhurbaşkanlığı İhtisaslaşma projeleri arasında yer alan ‘Valla Kanyonu’nun Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması’ projesi, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yapılan çalıştayla sona erdi. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Alptekin Sökmen, çalıştayda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük turizm kongresinin 19-21 Eylül tarihlerinde Kastamonu’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Proje yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu’nun üstlendiği ve iki yıldır devam eden bu proje, Valla Kanyonu’nun etkili bir turistik ürün olarak geliştirilmesini amaçladı. Çılgınoğlu, projenin hedeflerini ve başarılarını anlatarak, kanyonun tanıtımı, turizm bilincinin artırılması, dört mevsim profesyonel çekimlerin yapılması, detaylı haritaların çıkarılması ve kanyonun tıbbi aromatik bitki yapısının ortaya konulması gibi pek çok önemli çalışmanın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Çalıştayda ayrıca, projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür eden Dr. Çılgınoğlu, elde edilen verilerin rapor haline getirileceğini ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Alptekin Sökmen ise konuşmasında, projelerin bölgeye önemli katkılar sağladığını vurguladı. Sökmen, Türkiye’nin en büyük turizm kongresine ev sahipliği yapacaklarını ve bu büyük etkinlik için tüm Kastamonuluları davet ettiğini belirtti.

Türkiye'de turizm alanında alınan nakdi banka kredileri 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 51 daralarak 61,7 milyar TL artış gösterdi.

Turizm Databank’ın BDDK verilerinden yaptığı analize göre, Türkiye’de Turizm alanında alınan nakdi banka kredileri 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 51 daralarak 61,7 milyar TL artış gösterdi. 2023 yılındaki artış ise 82 milyar TL dolayındaydı.

Ortalama dolar kuru ile yüzde 51 daralan kredi borçlardaki artış da 1,93 milyar dolara yaklaştı. Gayri nakdi krediler de yüzde 48 düşerek 0,37 milyar dolar arttı. Toplam kredilerin yüzde 78’i oteller tarafından kullanıldı.