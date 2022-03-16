Türkiye'nin en büyük kuzu derisi üreticilerinden Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka açılıyor

16 VE 17 Mart Çarşamba ve Perşembe günleri saat 10:30-13:00 aralığında talep girilebilecek. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen halka arzda Borsada Satış yöntemi kullanılıyor. Dolayısıyla halka arza katılmak isteyen yatırımcılar herhangi bir aracı kurumdan ENSRI.HE koduna alım göndererek halka arza katılabilecekler. Halka arz sonucunda şirketin sermayesi 36,5 milyon TL’ye yükselecek ve halka açıklık oranı yüzde 23,29 olacak.

Borsada satış yöntemiyle ve tamamen eşit dağıtım olarak planlanan Halka arzı gerçekleştiren Aracı Kurum Metro Yatırım’ın Genel Müdür Yardımcısı Özgecan Fırıldak yaptığı değerlendirmede “Son 4 yılda 13. Halka arzımız olan Ensari Deri’ yi Sermaye Piyasamıza getirmekten dolayı çok mutluyuz. Dünyanın deri konfeksiyon üretimi yapan iyi bilinen tanınmış yabancı markalarına işlenmiş kuzu derisi tedarik eden Ensari Deri, üretiminin tamamına yakınını döviz bazlı olarak yabancı firmalara veya onların fason üreticilerine satmaktadır. Ensari Deri’ nin yılda 1.300.000 adet kuzu derisi işleme kapasitesiyle Avrupa’ nın en büyük iki kuzu derisi işleme fabrikasından biri ve Türkiye’ nin en büyüğüdür. 30 yıla yakın bir süredir deri sektörünün en önemli tedarikçilerinden olan Ensari Deri, ayrıca son dönemde Mardin’ de bir Un Fabrikası alarak modernize etmiş ve üretime hazır hale getirmiştir. 2022 yılında bu fabrikanın da üretime geçirilmesiyle Derinin yanı sıra Temel Gıda ile de iştigal edecek olmasını üretimde çeşitlilik açısından bir avantaj olarak değerlendiriyoruz. Şirket Halka arzdan elde edilecek geliri, karlılığını artırma ve işlerini büyütme yönünde kullanacaktır. Yatırımcılara uzun vadeli yatırım için güzel bir fırsat sunduğumuz düşüncesiyle hayırlı olmasını diliyoruz. ” şeklinde ifade etmiştir.