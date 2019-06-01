0553 313 94 23

Türkiye’nin en büyük istihdam buluşmasına tam not

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen, 25’e yakın firmanın 10 bin açık iş pozisyonu için iş arayanlarla bir araya geldiği Türkiye’nin en büyük istihdam buluşması katılımcılardan tam not aldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:27
Türkiye’nin en büyük istihdam buluşmasına tam not

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen, 25’e yakın firmanın 10 bin açık iş pozisyonu için iş arayanlarla bir araya geldiği Türkiye’nin en büyük istihdam buluşması katılımcılardan tam not aldı.


BTSO’nun istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü birlikte düzenlediği işçi işveren buluşması 25 firmanın katılımıyla tamamlandı. Etkinlikte firmalar 10 bin açık iş pozisyonu için talep topladı. BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası’nda düzenlenen buluşmada firma temsilcileri gün boyunca iş arayanlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.


İstihdam buluşmasına gelerek iş başvurusunda bulunan vatandaşlar, "İş görüşmelerim oldukça olumlu geçti. Büyük firmaların tek bir noktada buluşması, bizim işimizi de epey kolaylaştırdı. BTSO tarafından yapılan organizasyonun iş arayanlar için büyük bir fırsat oldu. İstihdam buluşması iş arayanlar için bulunmaz bir nimet. Firmaların insan kaynakları yöneticileri bizlerle yakıdan ilgilendi" diye konuştu.


ş arayanların yanı sıra firmaların insan kaynakları yöneticileri de organizasyondan memnun kaldığını dile getirdi. BTSO ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğüne programdan dolayı teşekkür eden firma yetkilileri, kısa sürede bir çok iş arayanla bİR araya gelebildiklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de süne zararlısı ile mücadele eden personelin izinleri iptal edildi
    1. Kayseri’de süne zararlısı ile mücadele..
    2. Şanlıurfa’da derelerde temizlik..
    3. Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht..
    4. Tatile çıkarken sosyal medya..
    5. Takla atan otomobilde can pazarı: 5..
    6. Düzce’de geçen yıl kazalarda 44 kişi..
    7. Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesine özel..
    8. Bayram trafiğinde ’mola’ uygulaması
    9. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    10. Bayram tatiline giden işçiler kaza..
    11. Amasya’da taşıt sayısı 2 bin 370 arttı
    12. Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü,..
    13. GÜNCELLEME - Türkiye-İran sınırında..
    14. Şevki Yılmaz, “Kuran-ı Kerim bir..
    15. Askeri miğferle öldüren astsubay..
    16. ABB Başkanı Çakır’dan Dadaş’a tam..
    17. Evli koca, eski eşinin yüzüne kezzap..
    18. 'Pençe'de yeni dalga! Havaya uçuruldu
    19. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    20. İHH Diyarbakır Şubesi, 2 bin 500..
    21. Adana Otogarı’nda bayram hareketliliği..
    22. Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1..
    23. Başkan Özlü personelin Ramazan..
    24. Uber kararı, havalimanı taksicilerini..
    25. Seyir halinde kamyon alev alev yandı
    26. Başkan Söğüt esnaflarla iftarda buluştu
    27. Türkiye’nin en büyük istihdam..
    28. KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti..
    29. Koyun sürüsü yola indi, sürücüler..
    30. Ev yapımı pişik kremi nasıl hazırlanır?
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti