Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü açılıyor! 'AK Parti hükümetinde icraatlar bitmez!'

Seyhan Nehri üzerinde inşası yapılan, Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün vatandaşalrın hizmetine açıklacak. Açılış öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu.

"ADANA TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK"

Haber Global'e konuşan Bakan .Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde; Bugün muhteşem bir eserle milletimizin karşısındayız. AK Parti hükümetlerinde icraatlar bitmez. 1700 metre uzunluğunda, Adana'nın şehir içi trafiğine nefes aldıracak. 3 gidiş, 3 geliş olarak trafik var. Özellikle Adana merkezindeki nüfusu, şehir hastanesi, stadyum ve üniversiteye bağlantıyı sağlayacak.

"CHP'Lİ BELEDİYEDEN BUNU ALDIK VE BİTİRDİK "

Belediyemiz buranın inşaatına başlamıştı ama 2019'da Adana Büyükşehir projeyi durdurdu. Adanalılar için gerekli projeydi biz de CHP'li belediyeden bunu aldık ve bitirdik. CHP'li belediye de burayı kullanırken ders alacaktır. Bizde hizmet bitmez. Eser ve hizmet fırtınası estiriyoruz. Salı günü Ankara-Sivas YHT'yi açmıştık. Vatandaş yoğun teveccüh gösteriyor. Bu tip projeler devam edecek.

"MESAFE SÜRESİ YARIM SAATE DÜŞECEK"

3 Mayıs çok önemli. Trabzon'da Zigana Tüneli, Avrupa'nın en uzun tüneli, Sayın Cumhurbaşkanımızı da ağırlayacağız. Bunu açtığımızda Trabzon-Gümüşhane arası yarım saate düşecek.

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