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Ekonomi Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasındaydı! Türk tekstil devi iflas etmek üzere
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasındaydı! Türk tekstil devi iflas etmek üzere

Yeniakit Publisher
2024-08-06 01:02:00 -
Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasındaydı! Türk tekstil devi iflas etmek üzere

Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasında bulunan Karaca Tekstil'den kötü haber geldi. Dev şirket konkordato ilan etti.

Geçmişte Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasında yer alan firma iflasın pençesinde.

Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, yaşadığı mali problemler nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

Gaziantep bölgesinin önemli markalarından biri olan ve kurulduğu 1995 tarihinden beri bölgenin en önemli halı üreticilerinin başında gelen Karaca Tekstil Sanayi, yıllık 4 milyon metrekare üzerinde üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Geçmişte Türkiye’nin en büyük 100 ihracatçısı arasında yer alan firma, şimdi Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 1 yıllık konkordato kararı ile mali yapılanmasını yeniden düzenleme sürecine girdi.
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Karaca Tekstil’in konkordato ilan etmesi yüzlerce çalışanı tedirgin etti. Şirketin iflas etmesi halinde işsiz kalacak olan çalışanlar gelecek kaygısı yaşadıklarını ifade etti.

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