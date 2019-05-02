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Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

Kırıkkale'de, Türkiye'nin en büyük tuz üretim tesisi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kurulacak rafineri tesisinde yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanacak.

02 Mayıs 2019 Perşembe 22:54
Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak tuzu üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor. Ayda 10 ile 15 bin ton doğal kaynak tuzunun yaklaşık 40 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

500 kişiye istihdam sağlanacak

Dünya sofralarında yer alacak doğal kaynak tuzunu tansiyon, şeker ve kolesterol gibi hastalığı olan vatandaşlar rahatlıkla tüketebilecek. Tesisin yer tahsis işlemleri ve projelendirme çalışmaları tamamlandığında, tesisin tam kapasite çalışmasıyla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanacağı belirtildi.

Tuz rafinerinin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şirket yetkililerden bilgi aldı. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Çerikli Belde Belediye Başkanı Nuh Şahin'de şirket yetkilileriyle birlikte Vali Sezer'e eşlik etti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 22:54
  1. Kırıkkale
  2. Yunus Sezer
  3. Turgut Özdem
  4. Çerikli
  5. Delice
  6. Nuh Şahin

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