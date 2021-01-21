Türkiye’nin en beğenilen sokak yemekleri

Günlük yaşamda bir şeyler atıştırmak veya karnınızı doyurmak istiyorsanız ülkemizin sokaklarında ağzınıza layık sokak yemekleri bulunuyor. Ülkemizin en leziz sokak yemekleri:

Simit

Eskiden daha yaygın olsa da yine popülerliğini koruyan, özellikle insan trafiğinin yoğun olduğu sokak ve cadde başlarında satılan simit, insanımızın en çok tercih ettiği sokak lezzetlerinden birisidir. Sabahları çay ve peynir ile, öğleden sonra ise ayran ile tercih edilir.

Balık ekmek

Türkiye’de en çok tercih edilen sokak yemekleri arasında yer alan balık ekmek, hem bütçeye uygun hem de doyurucudur. Balık ekmek deyince akla Eminönü gelir. Eminönü’ne farklı sebeplerden dolayı giden insanımız, balık ekmek yemeden dönmemeyi tercih eder.

Tantuni

Merkezi her ne kadar Mersin olsa da artık ülkemizin her bir köşesinde tantuni ile karşılaşmanız mümkündür. En lezzetli sokak yemekleri arasında bulunan tantuni ile genel olarak şalgam ya da turşu tercih edilir.

Tavuklu pilav

Dışarıda bir işiniz varsa ve yemek için fazla vaktiniz yoksa bir tabak tavuklu pilav yemek en güzeli olacaktır. İçerisinde haşlanmış nohut da barındıran tavuk pilavın en güzel adresi ise Unkapanı olarak bilinir. Yanında ise bir bardak açık ayran tercih edilir.

Çiğ köfte

Hemen hemen her caddede bulunan çiğ köfte, ülkemizin en sevilen yemekleri arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Yemeklerin yanında veya atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Yanında ise ya ayran ya da şalgam ve bol yeşillik ile yeniliyor.