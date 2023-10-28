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Gündem Türkiye'nin elektrik üretim şirketinden Türkiye kararı! Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri projesi, olay sözler
Gündem

Türkiye'nin elektrik üretim şirketinden Türkiye kararı! Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri projesi, olay sözler

Yeniakit Publisher
2023-10-28 20:13:00 - 2023-10-28 20:23:35
Türkiye'nin elektrik üretim şirketinden Türkiye kararı! Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri projesi, olay sözler

Endüstriyel tip elektrik malzemesi üreticisi Türk şirketi TP Electric'ten Türkiye ile ilgili flaş bir karar geldi! Paylaşımı ile olay hamlesi ise belli oldu. Sözleri içeren konuda: Cumhuriyetin 100. Yılında “Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri” sosyal sorumluluk projesi kapsamında deprem bölgesindeki meslek liselerinin elektrik bölümlerine yönelik teknik eğitime destek olacak. İşte o sözleri...

Endüstriyel tip elektrik malzemesi üreticisi TP Electric, cumhuriyetin 100. Yılında “Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri” sosyal sorumluluk projesi kapsamında deprem bölgesindeki meslek liselerinin elektrik bölümlerine yönelik teknik eğitime destek olacak.

TP Electric Yönetim Kurulu Başkanı Sayim Tütüncü, cumhuriyetin temel ilkelerinden biri olan eğitim hakkına olan inançları ile böyle bir proje başlatmaya karar verdiklerini söyleyerek, “ Proje kapsamındaki okullara teknik elektrik malzemeleri gönderilerek öğrencilerin eğitimleri ve becerilerinin geliştirilerek çalışma hayatında karşılarına çıkacak teknik malzemelere aşina olmalarını amaçladık.

Proje kapsamında bu yolculuk, genç nesillerin geleceğe daha güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Cumhuriyetimizin 100. yılı, bizim için bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin bu önemli dönemini kutlamak ve geleceğe dönük umutlarımızı yükseltmek adına bir adım atmak istedik. Projemizin temel amacı, eğitime ve teknik eğitime erişimi artırmak ve özellikle deprem bölgelerindeki Meslek Liseleri ve elektrik bölümlerine destek sağlamaktır. Projemizin en büyük beklentisi, bu malzemelerin öğrencilerin gelecekteki kariyerlerine ışık tutmasıdır. Çocuklarımız, Türkiye'nin teknik alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olacaklar. Bir eğitimci olarak gelecekte, bu öğrencilerin, ülkemizi daha da ileriye taşıyacaklarını görmekten büyük bir gurur duyacağız. Bu projeye destek veren tüm çalışanlarıma ve Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılını, eğitim ve teknoloji aracılığıyla daha aydınlık bir geleceğe dönüştürme vizyonumuzu vurgulamak istiyoruz. Geleceğe dönük umutlarımızı genç nesillerimize yatırım yaparak gerçekleştireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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genç müslüman

bu spotu yapay zeka mı yazdı
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