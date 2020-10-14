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Dünya Türkiye'nin eğittiği generali şehit etmişti... Ruben Sanamyan öldürüldü
Dünya

Türkiye'nin eğittiği generali şehit etmişti... Ruben Sanamyan öldürüldü

Türkiye'de eğitim alan Azerbaycanlı General Polat Haşimov'u şehit eden ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından nişana "layık görülen" Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:01:00 -
Türkiye'nin eğittiği generali şehit etmişti... Ruben Sanamyan öldürüldü

Ermenistan ile Azerbaycan arasında artan gerginlik devam ediyor. Yaklaşık 3 ay önce Erivan yönetimi yine Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırmış ve burada Kolordu Komutanı Tümgeneral Polat Haşimov, Albay Ilgar Mirzaev, iki binbaşı, 2 astsubay ve bir er şehit düşmüştü.

Şehit düşen general, albay ve iki binbaşı, Türkiye'de eğitim görmüş, "Türk dostu" olarak askerin ve halkın sevgisini kazanmışlardı. 2016 Nisan'ında Taliç bölgesinde Ermenilerle yaşanan çatışmada büyük kahramanlık gösterdiği için, General Haşimov'un adı bir karakola verilmişti. Hatta devlet tarafından kendisine bir ev hediye edilmişti. Ancak o general hediye edilen evi bir şehit ailesine bağışlamıştı.

O dönem, bu saldırının arkasında Fransa'nın olduğu belirtilmişti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bugünkü gücüne kavuşmasında büyük pay sahibi olan Haşimov'un öldürülmesini planlayanlardan biri de Ermeni komutan Ruben Sanamyan'dı. Bu harekat sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından da "Milli Kahraman" ilan edilmişti. Ancak sahadan gelen yeni bilgiye göre; Ruben Sanamyan cephe hattında öldürüldü.

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