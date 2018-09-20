Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

FIFA Eylül ayı Dünya sıralamasını açıkladı.1456 puana sahip A Milli Takım, geçen ay olduğu gibi 38. sırada yer aldı.

Ağustos ayı sıralamasının ikincisi Belçika, puanını 1729'a yükselterek son FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Fransa ile aynı puana erişti ve iki ülke FIFA Dünya sıralamasının ilk ortak liderleri oldu. Brezilya ise sıralamadaki üçüncülüğünü korudu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Belçika: 1729

Fransa: 1729

Brezilya: 1663

Hırvatistan: 1634

Uruguay: 1632

İngiltere: 1612

Portekiz: 1606

İsviçre: 1598

İspanya: 1597

Danimarka: 1581