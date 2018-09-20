Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. 1729 puanla Belçika ve Fransa'nın zirvede bulunduğu sıralamada Türkiye, 1456 puanla 38. sırada yer aldı.20 Eylül 2018 Perşembe 16:16
FIFA Eylül ayı Dünya sıralamasını açıkladı.1456 puana sahip A Milli Takım, geçen ay olduğu gibi 38. sırada yer aldı.
Ağustos ayı sıralamasının ikincisi Belçika, puanını 1729'a yükselterek son FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Fransa ile aynı puana erişti ve iki ülke FIFA Dünya sıralamasının ilk ortak liderleri oldu. Brezilya ise sıralamadaki üçüncülüğünü korudu.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Belçika: 1729
Fransa: 1729
Brezilya: 1663
Hırvatistan: 1634
Uruguay: 1632
İngiltere: 1612
Portekiz: 1606
İsviçre: 1598
İspanya: 1597
Danimarka: 1581
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