Türkiye'nin dört bir yanında Ebu Ubeyde posteri dalgalanıyor!
Bitlis Kalesi'ne, Kassam Tugayları'nın Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana küffara karşı direnerek ümmetin izzetini ayakta tutuyor.
Açıklamalarıyla dosta güven düşmana korku veren Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde, sembol isim haline geldi.
Türkiye'de muhalefet mücahid Ebu Ubeyde'nin sözcüsü olduğu Kassam Tugayları'nı "terörist" olmakla suçlarken, vatandaşlar ise ümmetin ordusuna sevgisini ülke genelinde astıkları posterlerle gösteriyor.
Ebu Ubeyde'nin posteri son olarak Bitlis Kalesi'nde asıldı.
Postere, "Ebu Ubeyde şahsında direnişe bin selam" notu yazılırken, posterin asıldığı ana ait video sosyal medyada gündem oldu.
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