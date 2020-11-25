Türkiye'nin Doha Büyükelçisi: "Türkiye ve Katar kazan-kazan prensibine dayalı iş birliklerinin en iyi örneğini sunuyor"

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, perşembe günü yapılacak Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nda "iki ülke arasında 8'den fazla anlaşma imzalanacağını" belirtti.

AA muhabirine özel mülakat veren Göksu, yarın yapılacak Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Göksu, toplantıda Türkiye ile Katar arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında 8'den fazla anlaşma imzalanacağını belirtti.

Katar'ın Türkiye'de gerçekleştireceği iki yeni yatırım için imzaların atılacağını aktaran Göksu, yatırımlardan ilkinin, deniz limanlarına diğerinin ise İstanbul'daki büyük alışveriş merkezlerinden birine ilişkin olduğunu kaydetti.

Göksu, komitenin son 5 toplantısının, Katar ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmesine katkı sağladığını ifade etti.

- Türkiye ve Katar’ın serbest bölgeler konusunda ortak tanıtım faaliyetleri

Komite toplantısında Türkiye ve Katar’ın serbest bölgeler alanında ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmesine dair anlaşma da imzalanacağını kaydeden Göksu, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu adım, Katar'a daha fazla Türk yatırımı çekilmesine katkı sağlayacak; iki ülke arasındaki iş fırsatlarını artıracak." diye konuştu.

Göksu, Katar'da Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar olduğunu, Doha yönetiminin son yıllarda yabancı yatırımları teşvik için önemli adımlar attığını ve bu kapsamda birçok reformu hayata geçirdiğini belirtti.

Göksu, Katar’da kurulması öngörülen serbest bölgenin Türk işletmeciler tarafından yönetildiği takdirde, Türkiye’nin öne çıktığı tekstil, giyim, mücevherat, makine, plastik, demir-çelik ve otomotiv sektörlerine büyük katkı sağlayacağını da vurguladı.

Türk Büyükelçi ek olarak serbest bölgede hizmet verecek olan sanayii iş kollarının, her iki ülkenin teknik ekipleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonrasında oluşturulacağını belirtti.

- Ticari ve ekonomik ilişkilerdeki gelişmeler

Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik iş birliğine de değinen Büyükelçi, "Türkiye'nin Katar'a ihracatı son beş yılda üç katına çıkarken 2019 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 2,24 milyar dolara ulaştı. Her iki ülkenin aldığı tedbirler sayesinde, yeni tip koronavirüs salgınının ticari faaliyetler üzerindeki etkisi sınırlı oldu." dedi.

Türk inşaat şirketlerinin Katar'daki alt yapı projelerine katkıda bulunduğunu ve ülkede 545 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini aktaran Göksu, "Türkiye ve Katar'ın, kazan-kazan prensibine dayalı iş birliklerinin en iyi örneğini sunduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Göksu, Katar'dan gelen yatırımcıların Türkiye'de güvenli bir ortamda ve doğru yönlendirmelerle yatırım yapmaları hususunda Doha Büyükelçiliğinin önemli bir rol oynayacağını söyledi.

"Büyükelçi olarak öncelikli görevlerimden biri, Katarlı yatırımcıları Türkiye'de güvenli ve cazip yatırım ortamına getirmek, Türk yatırımcıları da benzer şekilde güvenli ve kolay şekilde çalışmak üzere Katar'a kazandırmak” diyen Göksu, "Ticari ilişkilerin gelişmesinin siyasi ilişkileri güçlendiren ana faktörlerden biri olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Göksu, "Büyükelçiliğimizin bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği, Ekonomi Müşavirliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Temsilciliği aracılığıyla, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Katarlı yatırımcıların önündeki engelleri kaldıracak ve işlerini kolaylaştıracağız." diye konuştu.





- Türkiye ve Katar ilişkileri 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanıyor





Türkiye-Katar ilişkilerinin 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzandığını, cumhuriyetin kurulmasından sonra da gelişmeye devam ettiğini hatırlatan Göksu, "İki kardeş ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak payda temelinde şimdi yeni bir ivme yaşanıyor." şeklinde konuştu.



Türkiye ile Katar’ı bir arada tutan ana ilkenin daima hakkın ve haklının yanında durmak olduğunu belirten Göksu, iki ülkenin, uluslararası arabuluculuk çalışmaları ve insani diplomasi alanlarında ortak prensiplerle hareket ettiğini vurguladı.



Göksu, Türkiye ve Katar birlikteliğinin bölge ülkeleri açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini ve insanlık için bir umut kaynağı olduğunu belirti.



- Türkiye ve Katar ilişkileri sağlam ve karşılıklı güvene dayalı



Türkiye ve Katar ilişkilerinin bazılarının dile getirdiği gibi geçici olmadığını belirten Göksu, her iki tarafın da zor dönemlerde birbirlerinin yanında durarak bu ilişkiyi her geçen gün daha da sağlamlaştırdığını vurguladı.



Göksu, bu bağlamda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayan ilk liderin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olduğunu hatırlattı.



Göksu, Katar’ın 2017'de adil olmayan bir şekilde ablukaya maruz kaldığı dönemde Türkiye’nin samimi ve bu ablukayı reddeden bir tutumu olduğunu belirterek, "Bu gelişmeler, Katar-Türkiye ilişkilerinin bölgedeki herhangi bir olay veya krizle sarsılamayacak kadar gerçek ve sağlam olduğunu gösteriyor." diye konuştu.





- İki ülke arasında sürekli koordinasyon



Ankara ve Doha arasında başta siyasi konular ve bölgedeki gelişmeler olmak üzere birçok hususta sürekli iletişim ve koordinasyon bulunduğuna dikkat çeken Göksu, iki ülkenin Suriye, Filistin ve Libya meseleleri başta olmak üzere birçok konuda benzer vizyona sahip olduğuna işaret etti.

Göksu, son yıllarda Türkiye’yi ziyaret eden Katar vatandaşlarının sayısının da katlanarak arttığını ve bunun iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.



Büyükelçi, bölgesel gelişmelerin iki ülke arasındaki ekonomik, askeri, ticari, turizm ve yatırım alanlarında koordinasyon sayesinde iş birliği düzeyinin yükselmesine katkı sağladığını da vurguladı.



