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Türkiye'nin doğusu altın mevduatında gaza bastı

Türkiye'de toplam altın mevduatı, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 72,8 artarak 40 milyar liranın üzerine çıktı

08 Şubat 2019 Cuma 11:19
Türkiye'nin doğusu altın mevduatında gaza bastı

Gram altın fiyatının geçen yıl yüzde 37 artmasıyla Türkiye'deki toplam altın mevduatı da 2018 sonunda 40 milyar lirayı aşarken, Türkiye'nin doğusunda yer alan illerin artış hızı açısından zirvede yer aldığı görüldü.

Küresel ekonomik ve siyasi belirsizlikler ile jeopolitik risklerin gündemden düşmediği 2018'de gram altının fiyatı, yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek yılı yüzde 37 artışla 218,1 liradan tamamladı.

Bu durum, özellikle belirsizlik ortamlarında "güvenli liman" olarak görülen altının cazibesini artırırken, yatırımcıların altın mevduatı hesaplarına yönelmesini de beraberinde getirdi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de gerçek kişilerin altın mevduatı, geçen yıl sonunda 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 artarak 40 milyar 73 milyon 962 bin liraya ulaştı.

Toplam altın mevduatı, 2017 sonunda 23 milyar 197 milyon 35 bin lira düzeyinde bulunuyordu.


- Türkiye'deki altın mevduatlarının yaklaşık yarısı 3 ilden

 

Türkiye'de, 2018'de en fazla altın mevduatına sahip il 12 milyar 867 milyon 288 bin lirayla İstanbul olurken, İstanbul'u 3 milyar 948 milyon 592 bin lirayla Ankara, 2 milyar 203 milyon 111 bin lirayla da İzmir takip etti.

Söz konusu 3 ilin toplam altın mevduatı 19 milyar 18 milyon 991 bin liraya ulaşırken, bu rakamın Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 47,4'ünü oluşturması dikkati çekti.

Bu dönemde Bursa 1 milyar 436,6 milyon liralık, Konya 1 milyar 152,2 milyon liralık, Kocaeli 1 milyar 21,9 milyon liralık, Antalya 950,5 milyon liralık, Adana ise 637,8 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller arasında yer aldı.

Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 21 milyon 165 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 24 milyon 243 bin lirayla Bayburt, 26 milyon 210 bin lirayla Tunceli, 26 milyon 402 bin lirayla da Iğdır izledi.

 

- Altın mevduatı en fazla Batman'da arttı


Toplam altın mevduatının 2018 sonunda 2017'ye kıyasla en fazla arttığı il, yüzde 177,2 ile Batman oldu. Batman'ın 2017 sonunda 76 milyon 526 bin lira düzeyinde bulunan toplam altın mevduatı, geçen yıl 212 milyon 135 bin liraya ulaştı.

Altın mevduatı artışında Batman'ı yüzde 135,1 ile Şırnak, yüzde 129,5 ile Hakkari, yüzde 126,7 ile Tunceli, yüzde 126,3 ile Bingöl, yüzde 118,8 ile de Mardin takip etti. Aksaray yüzde 108,4'lük, Ardahan yüzde 106,2'lik, Şanlıurfa yüzde 103,7'lik, Elazığ yüzde 102,8'lik, Muş 101,9'luk, Van ise yüzde 99,3'lük altın mevduatı artışı ile öne çıkan iller oldu.

Böylece altın mevduatı artışında zirvede yer alan 15 ilin biri hariç tamamının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde altın mevduatının tüm illerde arttığı da dikkati çekti.

BDDK verilerine göre iller bazında toplam altın mevduatı ve değişimi 2017 ve 2018 itibarıyla şöyle (bin TL):

 

Toplam Altın Mevduatı20182017Yüzde (%)
ADANA637.762371.43971,7
ADIYAMAN188.942104.57480,7
AFYONKARAHİSAR288.947162.36078,0
AĞRI70.29638.44482,9
AKSARAY189.26390.831108,4
AMASYA155.96886.08181,2
ANKARA3.948.5922.232.87676,8
ANTALYA950.537531.98178,7
ARDAHAN21.16510.265106,2
ARTVİN81.28648.12768,9
AYDIN393.113226.54573,5
BALIKESİR579.928320.38981,0
BARTIN72.76640.74778,6
BATMAN212.13576.526177,2
BAYBURT24.24313.09185,2
BİLECİK110.51567.22664,4
BİNGÖL77.76434.364126,3
BİTLİS77.60045.91369,0
BOLU158.22185.37885,3
BURDUR158.36093.58469,2
BURSA1.436.644799.33279,7
ÇANAKKALE280.330154.02582,0
ÇANKIRI104.66659.94174,6
ÇORUM224.518134.54766,9
DENİZLİ466.802255.53482,7
DİYARBAKIR372.138204.27282,2
DÜZCE132.79569.71690,5
EDİRNE117.67876.13854,6
ELAZIĞ305.549150.635102,8
ERZİNCAN133.22771.32786,8
ERZURUM293.449167.57275,1
ESKİŞEHİR561.087316.61177,2
GAZİANTEP421.388228.26384,6
GİRESUN165.166101.50762,7
GÜMÜŞHANE56.27028.99394,1
HAKKARİ45.85619.984129,5
HATAY335.065185.66380,5
IĞDIR26.40213.40397,0
ISPARTA370.379201.71583,6
İSTANBUL12.867.2887.921.93262,4
İZMİR2.203.1111.348.70363,4
KAHRAMANMARAŞ322.958166.14394,4
KARABÜK151.61688.51971,3
KARAMAN133.91569.31093,2
KARS58.07732.68277,7
KASTAMONU205.376104.47296,6
KAYSERİ522.969323.98961,4
KIRIKKALE141.08074.62589,1
KIRKLARELİ117.91673.04461,4
KIRŞEHİR75.59142.99575,8
KİLİS30.63415.39399,0
KOCAELİ1.021.916579.88876,2
KONYA1.152.156645.75878,4
KÜTAHYA392.933208.57188,4
MALATYA380.814212.42579,3
MANİSA464.287245.93888,8
MARDİN117.88053.870118,8
MERSİN546.718314.26574,0
MUĞLA441.965254.84573,4
MUŞ63.59631.492101,9
NEVŞEHİR154.55183.86384,3
NİĞDE105.04557.47182,8
ORDU282.799159.66377,1
OSMANİYE153.44083.46783,8
RİZE221.536139.78558,5
SAKARYA425.574241.19676,4
SAMSUN494.186294.79067,6
SİİRT71.68136.02399,0
SİNOP77.23241.64085,5
SİVAS307.946191.34660,9
ŞANLIURFA255.721125.512103,7
ŞIRNAK77.43032.934135,1
TEKİRDAĞ284.154163.33674,0
TOKAT218.737126.58572,8
TRABZON409.186223.97182,7
TUNCELİ26.21011.559126,7
UŞAK173.49090.68191,3
VAN188.90894.76999,3
YALOVA116.08562.55785,6
YOZGAT131.36171.62083,4
ZONGULDAK239.082135.48976,5
TOPLAM40.073.96223.197.03572,8

 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:19
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Bayburt
  6. Aksaray
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Muş
  11. Mardin
  12. Konya
  13. Kocaeli
  14. İzmir
  15. İstanbul
  16. Hakkari
  17. Elazığ
  18. Bursa
  19. Bingöl
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Adana
  23. altın mevduatı
  24. BDDK

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