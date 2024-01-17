Türkiye'nin doğalgaz merkezi için bir hamle yaptı: Türkiye'yi ilgilendiren, kurum ve kuruluşlar için yeni adım!

Türkiye’de doğalgaz merkezinin kurulması için yeni bir adım atılıyor. Enerji Bakanlığı tarafından oluşturulan heyet inceleme yapmak için bu hafta Rusya'ya gidecek

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ekim 2022'de Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını teklif etmesiyle gündeme gelen projede yeni bir adım atılıyor.

Türkiye ve Rusya, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak için müzakere gerçekleştiriyor.

Enerji Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türk heyeti bu hafta Rusya'ya gidecek. Heyet burada yapacağı incelemeler sonucunda Türkiye’de merkezin kurulumu hakkında bilgi sahibi olacak. Bu inceleme ziyareti sonrasında çalışmalar hız kazanacak. (Sputnık)