Türkiye'nin doğalgaz keşfi sonrası Avrupa Birliği'nden ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayı sonunda Karadeniz'e gönderilen Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı haber, bölgemizde ve dünyada geniş yankı buldu.

Avrupa Birliği'nden ilk yorum

Konuya ilişkin Avrupa Birliği'nden de ilk yorum geldi. Bazı ziyaretler için eşi Marilena Georgiadou Berger ile Karabük'e gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfetmesinin güzel bir haber olduğunu söyledi.

"Umarım kısa sürede kullanılır"

Türkiye'nin doğalgaz keşfinin konomiye ve kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını belirten Berger, "Umarım en kısa sürede kullanılabilir hale gelir ve bu doğal gaz çıkartılabilir." dedi. Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin her zaman refah içinde istikrarlı bir ülke olmasını istediklerini belirten Berger, "Umut ediyoruz bu, en kısa sürede Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacak bir araca dönüşür." ifadelerini kullandı.