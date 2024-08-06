Türkiye'nin dijital bağımsızlık hamlesi! Altun: 'Yerli ve Millî Sosyal Medya Platformları Kurmamız Gerekiyor'

Instagram'ın kapanmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun, yerli ve millî sosyal medya platformları kurulmasını önerdi.

Son birkaç gündür Türkiye’nin gündeminde Instagram’ın kapatılması vardı. Meta bünyesindeki platform, 2 Ağustos cuma günü BTK’nin kararıyla erişime engellenmişti. Kararın, katalog suçlar nedeniyle alındığı ifade edilirken bugünkü görüşmelerden de sonuç çıkmamıştı. Dev platform, maalesef şu anda hâlâ ülkemizde erişime kapalı.

Instagram’ın kapatılmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklamalar geldi. Altun, dünyadaki sosyal medya platformlarını eleştirdi.

“Yerli ve millî sosyal medya platformları üretmemiz gerekiyor”

Altun, açıklamasında “dijital faşizm rejimi” ifadelerini kullanırken sosyal medya şirketlerinin küresel iletişim akışına ideolojik bir çerçevede yön vermeye başladıklarını söylerken tahrif edilmiş bilgileri yaydıklarını, dezenformasyon ürettiklerini ve bunların insan hakları ihlali olduğunu aktardı.

Devamında ise Türkiye’de yerli ve millî sosyal medya platformları kurulması gerektiğini ifade etti. Bu konuda özel sektöre çok iş düştüğünü de ekledi. Altun’un açıklaması şu şekilde:

"Yerli ve millî medya kuruluşlarımız nasıl bu süreçte ortaya çıkmışsa, nasıl markalar üretilmişse benzerinin de dijital alanda, dijital medya alanında üretilmesi gerekiyor. Konvansiyonel medya şirketlerinin sahiplerine seslenmek istiyorum, 'Gelin, yeni medyaya, dijital medyaya çok daha fazla yatırım yapın.' Sadece içerik üretiminden bahsetmiyorum. Yerli-millî sosyal medya platformlarının inşasından bahsediyorum. Karşımızdaki sosyal medya platformları özel şirket hüviyetinde olan kurumlardır. Bunlar bu alana yatırım yaptıktan sonra kendilerine geniş bir alan buldular ve bugün itibarıyla küresel alanda ne yazık ki adaletsizliği ve hakikat krizini derinleştirdiler. Buna karşı bizim yerli ve millî sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor. Bu noktada özel sektörümüze gerçekten çok ciddi bir rol düşüyor. Dizi sektörümüzün dünyadaki başarısı ortada. Türk şirketlerinin dünyadaki başarısı ortada. Yeter ki biz buna inanalım. Kendimize güvenelim. Biz de kurum olarak elimizden gelen bütün kolaylaştırıcılığı bu süreçte sağlamaya hazırız."

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