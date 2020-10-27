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Dünya Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama
Dünya

Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama

Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ile görüşen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı kalması gerektiğini ifade etti. Bin Abdurrahman Libya'daki meşru hükümeti desteklediklerini de yineledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:23:00 -
Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, başkent Doha'da Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

'Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı kalınmalı'

Görüşmede Katar'ın, Libya'daki meşru hükümeti desteklediğini yineleyen Bin Abdurrahman, Libyalı tarafların Suheyrat Anlaşması'nı uygulama konusunda kararlı olması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

Bin Abdurrahman Libya'da alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, Katar'ın Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarını desteklediğini vurguladı.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

Berlin Konferansı'nın devamı niteliğinde 5 Ekim'de BM ve Almanya tarafından düzenlenen Libya Konferansı'nda ise ülkede gelinen süreç değerlendirilmişti.

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