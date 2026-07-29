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Dünya Türkiye’nin destek verdiği Şam yönetimi ile normalleşmeler sürüyor: Almanya’dan Suriye’ye 15 yıl sonra ilk uçuş
Dünya

Türkiye’nin destek verdiği Şam yönetimi ile normalleşmeler sürüyor: Almanya’dan Suriye’ye 15 yıl sonra ilk uçuş

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Türkiye’nin destek verdiği Şam yönetimi ile normalleşmeler sürüyor: Almanya’dan Suriye’ye 15 yıl sonra ilk uçuş

Almanya ile Suriye arasında yaklaşık 15 yıldır durdurulan doğrudan hava trafiği, Düsseldorf'tan Şam'a gerçekleştirilen ilk tarifeli uçuşla yeniden başlarken, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin en somut adımlarından biri atılmış oldu.

Almanya ile Suriye arasında yaklaşık 15 yıl aranın ardından ilk direkt tarifeli uçuş gerçekleştirildi. Leav Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, Airbus A320-200 tipi yolcu uçağı bugün Düsseldorf Havalimanı'ndan Suriye'nin başkenti Şam'a hareket etti.

Şirket, bunun 15 yıla yakın bir sürenin ardından Almanya'dan Suriye'ye yapılan ilk direkt uçuş olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, 16 Temmuz'da imzalanan Alman-Suriye hava taşımacılığı anlaşmasının iki ülke arasında doğrudan hava trafiğinin yeniden başlamasının hukuki temelini oluşturduğunu belirtti.

Deschauer, "Bu anlaşma, ticari hava yolu şirketlerinin Almanya ile Suriye arasında doğrudan uçuşlar başlatabilmesine imkan sağlıyor. Aynı zamanda Almanya-Suriye Eylem Planı'nın uygulanmasındaki yapı taşlarından biri olarak görülmelidir." dedi.

Mart ayında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Berlin'de ağırlandığını hatırlatan Deschauer, bu ziyaret sırasında iki ülke arasında bir eylem planı üzerinde mutabakata varıldığını ve hava taşımacılığı anlaşmasının da bunun somut uygulama adımlarından biri olduğunu ifade etti.

Direkt uçuşların yeniden başlaması, yaklaşık 13 yıl süren iç savaşın ardından iki ülke arasında normalleşme sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Leav Hava Yolları, 180 yolcu kapasiteli Airbus A320-200 tipi uçakla başlangıçta haftada iki karşılıklı sefer düzenlemeyi planlıyor.

Seferlerin öncelikle Almanya'da yaşayan Suriyeli toplumun yanı sıra iş amaçlı seyahat eden yolculara hizmet vermesi hedefleniyor.

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