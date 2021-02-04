  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler
Dünya

Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler

Dağlık Karabağ'daki ateşkesin uygulamaya konulmasının ardından Türk ve Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde görev yapan Rus askerleri insansız hava araçları ile denetimler yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:41:00 -
Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler

Dağlık Karabağ’da faaliyetlere başlayan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nin Rus askerleri tarafından İHA’lar ile havadan denetimler yapıldı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de, Dağlık Karabağ’da Ortak Gözlem Merkezi’nin kurulması için video konferans yolu ile mutabakat imzalanmıştı. Geçtiğimiz hafta resmi açılışı yapılan merkezin havadan da kontrollere başladı. Rusya Savunma Bakanlığı yayınladığı görüntülerle birlikte Rus askerlerinin insansız hava aracı (İHA) ile denetimlere başladığını duyurdu.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde görev yapan Rus askerleri tarafından Dağlık Karabağ’daki ihtilaflı bölgede Rus yapımı Forpast ve Orlan 10 tipi İHA’lar kullanılarak denetimler yapıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Gündem

ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret..
Halk TV ekranlarında tehlikeli provokasyon
Gündem

Halk TV ekranlarında tehlikeli provokasyon

Kadıköy'deki izin gösterilere polisin müdahale ettiği sırada CHP'nin kanalı Halk TV'de sunucu İrfan Değirmenci, 'Polis hedef gözetmeksizin s..
Yiyin birbirinizi! DEAŞ'tan Esed ve İran'a şok saldırı
Dünya

Yiyin birbirinizi! DEAŞ'tan Esed ve İran'a şok saldırı

Terör örgütü DEAŞ'ın Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlere saldırısında 12 rejim askeri öldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay