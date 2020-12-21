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Ekonomi Türkiye’nin çay ihracatının yüzde 50’sine yakını Rize’den
Ekonomi

Türkiye’nin çay ihracatının yüzde 50’sine yakını Rize’den

Rize, yılın 11 ayında 7 milyon 652 bin 492 dolarlık dış satımla Türkiye çay ihracatının yüzde 50’sine yakınını tek başına gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:57:00 -
Türkiye’nin çay ihracatının yüzde 50’sine yakını Rize’den

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye’den yılın ocak-kasım döneminde 15 milyon 452 bin 479 dolarlık çay ihraç edildi.

Belçika ilk sırada

Söz konusu dış satımda Rize, 7 milyon 652 bin 492 dolarlık payı ile toplam çay ihracatının yüzde 49,5’ini tek başına gerçekleştirdi. Bu dönemde Rize’den 2 bin 597 ton çay satıldı. Kentten geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 456 ton çay ihracatından 7 milyon 180 bin 187 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Rize’den yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 6, değerde ise yüzde 7 arttı. Belçika, ABD ve Hollanda, kentten en fazla çay ihraç edilen ülkeler oldu.

“Çay ihracatından elde edilen gelir sevindirici”

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çayın, Doğu Karadeniz’in önemli tarımsal ürünlerinin başında geldiğini söyledi. Rize’nin en fazla çay ihraç edilen il olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, kentten yılın 11 ayında yapılan çay ihracatının toplam ülke ihracatının yaklaşık yüzde 50’sine tekabül ettiğini vurguladı. Gürdoğan, çay ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu dile getirerek, “Çayın ana vatanı olan Rize’den yapılan çay üretiminin daha fazla ihraç edilebilir konuma gelmesi ve çay imalatçısı firmalarımızın Ar-Ge yaparak yeni katma değerli ürün geliştirmeleri önemli” dedi.

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