Türkiye'nin çağrısına Esed'den cevap geldi: Olumlu bakıyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed, Türkiye-Suriye normalleşme adımlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Esad, Halk Meclisi üyeleri için yapılan seçimlerde oy kullanırken yaptığı açıklamada, Erdoğan'dan gelen görüşme teklifini değerlendirdi.



Esed "Bugün devletin ve devlet kurumlarının rolüne, genel politikalara ve eğilimlere ilişkin vizyonlarla ilgili bir geçiş aşamasındayız ve bu aşamanın bir parçası olmak Halk Meclisinin görevidir" dedi.

'SORUN YARATMAYI KİMSE DÜŞÜNMÜYOR'

"İki ülkedeki güç hiyerarşisinin en tepesindeki yetkililer olarak Benim ve Erdoğan'ın biraraya gelmesi iki ülkenin çıkarına olacak sonuçlara yol açarsa, o zaman kendisiyle görüşeceğim. Ancak konu bu değil, toplantının amacında yatıyor" ifadelerini kullanan Esed açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye ile ilişkileri geliştirecek her türlü girişime olumlu bakıyoruz. Bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmüyor ama bu kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmiyor."

'HİÇBİR TEDBİRE KARŞI DEĞİLİZ'

Esed sonuç getirecek eylem arayışında olduklarını dile getirerek "Toplantı veya toplantı dışı hiçbir tedbire karşı değiliz. Önemli olan Suriye'nin çıkarına, Türkiye'nin çıkarlarına aynı anda ulaşacak olumlu sonuçlara ulaşmamızdır. Suriye, çeyrek asırdan fazla bir süredir sınırın her iki tarafının güvenliği ve terörle mücadele konusunda verdiği taahhütlere her zaman sadık kalmıştır ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusuna da bu şekilde bakıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN NORMALLEŞME ADIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son haftalarda Suriye ile normalleşme adımları atıyor. Erdoğan sık sık Esad ile dargınlığı bitirme açıklamaları dikkat çekiyor. Erdoğan son olara NATO toplantısı için gittiği ABD'de Esed ile görüşmek isteğini dile getirdi.

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